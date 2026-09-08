La Municipalidad de la Capital anunció la reapertura de la Cocina de Emprendedores, un espacio estratégico diseñado para que los pequeños productores de alimentos puedan desarrollar sus elaboraciones en un entorno profesional, seguro y totalmente gratuito.

A partir de hoy, las instalaciones volverán a estar operativas de lunes a viernes, de 8:00 a 24:00 h, bajo un esquema organizado de turnos que garantice el acceso equitativo al equipamiento técnico necesario para formalizar el trabajo productivo.

De cara al inicio de esta nueva etapa, la comuna ya asignó los primeros turnos a los emprendedores seleccionados, quienes formalizaron su incorporación mediante la firma del acta compromiso para el uso responsable de las instalaciones.

La convocatoria abarca una variada gama de unidades productivas locales dedicadas a la pastelería artesanal, panadería, elaboración de ajíes picantes, escabeches, praliné de girasol, mermeladas y dulces regionales, hummus, yogur griego y alimentos a base de legumbres y especias, entre otros rubros alimenticios.

Esta iniciativa resulta fundamental para el sector gastronómico ya que resuelve uno de sus mayores condicionamientos históricos: la falta de una cocina comunitaria habilitada bajo normativas bromatológicas y sanitarias oficiales, limitación que muchas veces frena su inserción formal en el mercado.

Al disponer de esta infraestructura municipal, los elaboradores que ya cuentan con oficio y conocimientos técnicos pueden dar el salto hacia la formalización, ampliando sus canales de comercialización y garantizando la máxima calidad en sus productos.

Más que la reactivación de un edificio, la propuesta representa poner la infraestructura pública al servicio directo de quienes generan trabajo, acompañando las ideas comunitarias hasta consolidarlas en proyectos sostenibles.

Detrás de cada elaboración hay familias y horas de dedicación; en ese marco, el municipio al mando del intendente Gustavo Saadi continúa respaldando a los emprendedores para aportarles una inversión genuina en empleo, producción y desarrollo local.

Debido al gran interés registrado, la convocatoria continúa abierta y restan solamente 10 cupos disponibles para nuevos productores que deseen sumarse y potenciar sus negocios en un espacio adaptado a todas las normas de higiene y seguridad.