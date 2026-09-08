Un violento episodio callejero protagonizado por menores en el oeste provincial expuso las deficiencias en materia de contención juvenil en Catamarca. En la ciudad de Belén, un adolescente resultó con severos traumatismos y heridas de consideración tras caer de su bicicleta sobre la calzada, luego de que un grupo de conocidos aflojara intencionalmente los ajustes de la rueda delantera en una peligrosa maniobra que derivó en la pérdida de cuatro piezas dentales y un corte en el mentón que demandó cuatro puntos de sutura.

El hecho ocurrió cuando el damnificado intentó levantar el rodado para realizar una maniobra de equilibrio sobre el asfalto. Al elevar la estructura metálica, el neumático delantero se desprendió por completo del eje central, provocando que el joven impactara de forma directa con su rostro contra el piso, sin posibilidades de frenar el golpe con las manos, requiriendo atención médica hospitalaria de urgencia.

Vecinos de la comunidad belicha manifestaron su profundo malestar tras el episodio, remarcando que este tipo de agresiones y prácticas imprudentes en rodados menores no representan un hecho aislado. Frentistas de la zona advirtieron que conductas similares se repiten con frecuencia en los espacios públicos del departamento sin que existan mecanismos de prevención temprana ni presencia institucional que encauce a los grupos de jóvenes.

La problemática trasciende el ámbito escolar o barrial para convertirse en un emergente de la falta de espacios recreativos, deportivos y formativos en el interior provincial. En localidades alejadas de la capital, los adolescentes carecen de propuestas de contención social accesibles y gratuitas durante los fines de semana y horarios extraescolares, quedando a merced de dinámicas grupales violentas o prácticas riesgosas en la vía pública.

Desatención territorial, conductas de riesgo y la ausencia de programas en el interior

Este escenario de abandono comunitario interpela directamente las políticas del gobernador Raúl Jalil y de los organismos de desarrollo social y juventud de la provincia. Mientras el discurso oficial exhibe un aumento del 195% en exportaciones y pondera a Catamarca como la segunda jurisdicción que más recursos nacionales recibió para obra pública, los municipios del oeste siguen marginados de programas de acompañamiento psicosocial integral para las infancias y juventudes.

La ausencia de iniciativas preventivas convive con un deterioro educativo generalizado que profundiza el desamparo de las nuevas generaciones. Con el 80% de los estudiantes secundarios sin alcanzar aprendizajes mínimos en materias troncales y escuelas con falencias edilicias permanentes, los organismos provinciales no ofrecen respuestas efectivas para articular a las familias, los centros de salud y los clubes barriales en la detección de conductas violentas.

El traumático percance registrado en Belén confirma la urgencia de fortalecer la contención juvenil en Catamarca. Con vecinos movilizados ante la reiteración de maniobras negligentes en la calle y guardias médicas que asisten a menores lesionados, la sociedad demanda que el Estado provincial pase de la indiferencia a la inversión real en infraestructura deportiva, recreativa y educativa para resguardar a los jóvenes del interior.

Fuente: El Aconquija