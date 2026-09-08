La iniciativa del Gobierno de Catamarca acercará trámites, servicios y asesoramiento a los vecinos de la localidad. La jornada contará con la participación de distintos organismos provinciales.

Este viernes 11 de septiembre, de 9:30 a 14:30, en la Plaza Valverdi, frente a la Iglesia de la localidad de Alijilán, en el departamento Santa Rosa, se concretará una nueva jornada de Catamarca Con Vos, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.

El objetivo del programa es reforzar la presencia del Estado en las distintas comunidades y brindar respuestas concretas a las necesidades de la población.

Durante la jornada, diferentes organismos y áreas provinciales estarán presentes para brindar atención directa a la comunidad, facilitando el acceso a gestiones y prestaciones que, en muchos casos, requieren trasladarse hasta la Capital.

* Registro Civil

* AGAP

* ARCAT

* EC SAPEM

* Peluquería Social

* OSEP

* Ministerio de Vivienda y Urbanización

* Ministerio de Salud

* Entre otros organismos y servicios provinciales

Los vecinos podrán acercarse para realizar consultas, gestionar trámites, recibir asesoramiento y acceder a diferentes prestaciones. Además, los vecinos podrán consultar por otros servicios y organismos que estarán presentes durante la jornada.

Desde Los Altos Municipio, bajo la gestión del intendente Raúl Barot, se acompaña esta iniciativa, fortaleciendo el trabajo articulado con el Gobierno de Catamarca para generar respuestas y facilitar el acceso de los vecinos a los servicios del Estado.

De esta manera, Catamarca Con Vos continúa acercando la atención de organismos provinciales a las comunidades del interior, promoviendo una mayor cercanía entre el Estado y los vecinos.