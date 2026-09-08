La industria manufacturera y la construcción profundizaron su retroceso en julio y volvieron a encender señales de alerta sobre el nivel de actividad económica. Según los datos difundidos por el INDEC, la producción industrial cayó 5% frente a junio y 4,9% en comparación con julio de 2025, mientras que la construcción registró una baja mensual del 4,6% y una caída interanual del 4,5%.

Con este resultado, la industria acumula una contracción del 2,6% durante los primeros siete meses de 2026. La construcción, en cambio, todavía mantiene un saldo positivo en el acumulado anual, con un crecimiento del 1,7% entre enero y julio respecto del mismo período de 2025.

El retroceso industrial fue generalizado. De las 16 divisiones que conforman el índice manufacturero, 12 registraron caídas interanuales, mientras que apenas cuatro mostraron crecimiento.

El mayor desplome se registró en el rubro “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída del 31,4% interanual. Dentro de este sector, la fabricación de equipos informáticos, televisores, comunicaciones y componentes electrónicos se contrajo 49,8%, principalmente por la menor producción de celulares y televisores.

También cayó con fuerza la fabricación de equipos y aparatos eléctricos, que registró una baja del 25%, vinculada principalmente a menores niveles de producción de motores, generadores y transformadores.

Maquinaria, ropa y calzado, entre los sectores más afectados

El rubro maquinaria y equipo sufrió una caída interanual del 26,7%. La fabricación de maquinaria agropecuaria fue una de las actividades más perjudicadas, con un desplome del 46,6% debido a los menores niveles de producción de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, entre otros equipos.

Otro de los sectores que registró un fuerte retroceso fue el de prendas de vestir, cuero y calzado, que cayó 15,9% interanual. La fabricación de prendas bajó 14,4%, mientras que la producción de calzado y sus partes se redujo 26,5%.

En este caso, el sector enfrenta una combinación de menor demanda interna y mayor competencia de productos importados, según los datos oficiales.

Los productos minerales no metálicos, estrechamente vinculados a la construcción, también mostraron una caída significativa, del 12,6%. Dentro de este rubro, la producción de artículos de arcilla y cerámica no refractaria, principalmente ladrillos, se desplomó 41,3%. Entre los factores que incidieron sobre la actividad se mencionaron las restricciones en la disponibilidad de gas.

El sector automotor también registró una baja

La industria automotriz tampoco logró escapar de la contracción. La fabricación de vehículos, carrocerías, remolques y autopartes cayó 5,4% interanual, mientras que la producción de vehículos automotores se redujo 9,9%.

El desempeño estuvo acompañado por una fuerte disminución en las ventas a concesionarios de unidades nacionales. De acuerdo con los datos de ADEFA, esas ventas se redujeron 48,8% en julio y representaron apenas el 30,1% del total acumulado durante el año.

Los números de julio reflejan así un escenario de retroceso en dos actividades centrales para la economía. Mientras la industria acumula una caída del 2,6% en lo que va de 2026, la construcción todavía conserva un crecimiento acumulado del 1,7%.

El comportamiento de estos sectores será clave para determinar la evolución de la actividad económica durante los próximos meses, especialmente por su impacto sobre el empleo, la producción y el movimiento de otras ramas de la economía.

#DatoINDEC

La actividad de la construcción disminuyó 4,5% interanual en julio de 2026 y 4,6% respecto de junio https://t.co/KAyNt3Gxo9 pic.twitter.com/gpm03yowO5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 8, 2026

La construcción cayó 4,6% en julio y varios insumos registraron fuertes retrocesos

La actividad de la construcción volvió a mostrar números negativos en julio. Según los datos del INDEC, el sector registró una caída del 4,6% respecto de junio y del 4,5% en comparación con el mismo mes de 2025.

Pese al retroceso, la construcción todavía mantiene un resultado positivo en el acumulado del año: entre enero y julio, la actividad se ubicó 1,7% por encima del mismo período de 2025.

El consumo de los principales insumos reflejó la contracción del sector. El asfalto encabezó las bajas, con un desplome del 23,1%, seguido por el yeso (-21,2%), los ladrillos huecos (-12,9%), las cales (-9,8%) y el hormigón elaborado (-9,5%).

El cemento Portland, uno de los materiales de mayor peso dentro de la actividad, también registró una disminución del 8,1%, mientras que las placas de yeso cayeron un 7,2%.

No todos los insumos tuvieron un comportamiento negativo. El grupo denominado “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, mostró un crecimiento del 22,8%. Los artículos sanitarios de cerámica, por su parte, aumentaron un 7%.

El empleo y los permisos de obra mostraron señales positivas

A pesar de la caída de la actividad, algunos indicadores vinculados al sector presentaron una evolución favorable.

Los puestos de trabajo registrados en la construcción privada alcanzaron 376.374 en junio, un 1,2% más que en el mismo mes del año anterior. Durante el primer semestre, el empleo del sector acumuló una mejora del 0,5%.

También se destacó el comportamiento de los permisos de edificación. En junio se autorizaron 1.574.149 metros cuadrados, lo que representó un incremento interanual del 31,6%.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, la superficie autorizada quedó 8,9% por encima del mismo período de 2025.

Los datos muestran así un escenario mixto para la construcción: mientras la actividad y el consumo de varios materiales retrocedieron en julio, el empleo registrado y los permisos de edificación aportaron señales positivas que podrían anticipar una recuperación en los próximos meses.