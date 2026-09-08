En el marco de la conmemoración por el 22.º aniversario del «Día del Milagro», el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró la puesta en valor de la plazoleta Alto Paraná, en el barrio Marcos Avellaneda. La intervención comunitaria, que incluyó la construcción de una nueva gruta en honor a la Virgen del Valle, fue ejecutada en un tiempo récord de 40 días y se incorpora al plan integral de mejoras urbanas, iluminación y pavimentación que impulsa el municipio para fortalecer el encuentro familiar y elevar la calidad de vida de los vecinos del sector.

Durante el acto, la vecina y referente barrial del circuito 6, Graciela Vargas, expresó: «Quiero agradecer en nombre de todos los vecinos por este hermoso momento. Estamos muy felices de ver nuestra plaza totalmente renovada y, de manera especial, de tenerla junto a nuestra Madre del Valle. Agradecemos al intendente Gustavo Saadi y a nuestro concejal Alejandro Carrizo por acompañar esta obra y por estar siempre cerca de nosotros; esta grutita es mucho más que una obra: es un espacio de fe, de encuentro y de esperanza para todos».

Por su parte, el concejal del circuito, Alejandro Carrizo, destacó: «Hoy es un día sumamente importante porque recuperamos un espacio fundamental para la unión y la paz comunitaria. No solo inauguramos una plazoleta moderna con iluminación y comodidades, sino que cumplimos el sueño de muchos vecinos de venerar a la Virgen del Valle en su propio barrio». Asimismo, Carrizo puso en valor el enfoque ecológico del proyecto: «Es un verdadero orgullo destacar que el mobiliario urbano, como las mesas y banquetas, fue elaborado íntegramente con material reciclado gracias al compromiso de los concientizadores y del programa GIRO. Estas mejoras forman parte de un plan articulado que ya se refleja en otros sectores como la calle 9 de Julio, el Playón Fariñango y Coronel Daza, consolidando nuestro compromiso de transformar espacios públicos para el disfrute de la comunidad».

A su turno, el intendente Gustavo Saadi celebró la transformación del área, recordando que desde el inicio de su gestión se priorizó el bienestar barrial. «Hoy toda nuestra Capital cuenta con alumbrado público 100 % LED, lo que nos permite ahorrar energía y caminar más seguros. Además, me reconforta ver bancos y mesas construidos a partir del reciclaje; eso demuestra una verdadera toma de conciencia ambiental, porque nuestra responsabilidad es dejarle una mejor ciudad a las próximas generaciones», manifestó el jefe comunal.

Saadi felicitó además al concejal Carrizo por su vocación de servicio vecinal y concluyó su mensaje con un emotivo recuerdo del sismo ocurrido en septiembre de 2004, agradeciendo a las familias por solicitar mejoras permanentes y convocándolas a continuar trabajando en conjunto.

La ceremonia contó con el acompañamiento del secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; la diputada provincial Cecilia Barros; el senador Ramón Figueroa Castellanos; y el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, entre otras autoridades comunales.

Este nuevo espacio verde, se suma a los casi un centenar que ya se pueden disfrutar distribuidos en toda la Capital. Caracterizada por la sustentabilidad ambiental y la infraestructura social, la plazoleta Alto Paraná ahora es un nuevo punto de encuentro e integración para los vecinos capitalinos.