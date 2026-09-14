El despliegue de un masivo dispositivo preventivo con motivo de los festejos estudiantiles volvió a encender el debate sobre la seguridad en Catamarca. La Jefatura de Policía provincial concentró un fuerte contingente de uniformados y recursos logísticos en las rutas de acceso a las principales villas veraniegas, priorizando la localidad de El Rodeo, donde regirá una veda estricta de alcohol hasta el 21 de septiembre como eje central de los controles vehiculares y peatonales.

El comisario mayor Diego Anse, directivo del Departamento de Operaciones Policiales, confirmó puestos fijos sobre la base de Seguridad Vial en Las Rejas y La Puerta, sumados a filtros dinámicos en las Rutas Provinciales 1, 4 y 16. En tales retenes se exige documentación de la CNRT a los menores que viajan sin progenitores y se aplican las pautas del nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil dictadas junto al Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, la masiva afectación de efectivos hacia las villas turísticas de Ambato despertó el descontento de frentistas en la periferia capitalina y el interior profundo. Vecinos autoconvocados advierten que mientras el Estado vuelca móviles y personal en retenes recreativos temporales, las barriadas del Valle Central quedan desprotegidas ante la proliferación cotidiana de arrebatos callejeros y hechos de violencia vecinal.

La disparidad territorial en la cobertura policial evidencia las contradicciones de los planes de prevención oficiales. Residentes de zonas rurales señalan que para contener a los jóvenes en los centros de veraneo se implementan inspecciones minuciosas y retenes sucesivos, mientras que los corredores urbanos comunes carecen de postas fijas para prevenir accidentes protagonizados por conductores en estado de ebriedad.

Rutas saturadas de uniformados, barrios vulnerables y criterios de gestión

Este esquema de vigilancia selectiva interpela directamente las decisiones estratégicas de la administración liderada por Raúl Jalil. Distintos sectores comunitarios critican que el Ministerio de Seguridad utilice el despliegue primaveral como una vidriera de gestión, desatendiendo la escasez crónica de patrulleros y personal en los precintos comisariales que deben custodiar a los vecinos durante todo el año.

A la concentración de recursos en El Rodeo se añade la controversia por el alcance de las medidas prohibitivas. Comerciantes y prestadores cuestionan que la imposición de una veda total traslade los excesos hacia rutas secundarias o localidades vecinas desprovistas de fiscalización, lo que confirma las limitaciones de un plan que apuesta a la saturación policial en lugar de una concientización vial sostenida.

El gigantesco retén vial montado en las rutas turísticas ratifica las asimetrías que condicionan a la seguridad en Catamarca. Con cientos de policías abocados a fiscalizar equipajes y controlar menores durante diez jornadas continuas, la sociedad reclama una redistribución equitativa de las fuerzas policiales para evitar que la tranquilidad en los balnearios se pague con desamparo en las calles de la Capital.

Fuente: El Aconquija