La pobreza en Argentina podría haber superado el 30% durante el primer semestre de 2026, según una estimación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 24 de septiembre.

De acuerdo con las proyecciones, unas 1,7 millones de personas habrían caído por debajo de la línea de pobreza, elevando el total a alrededor de 15,1 millones de argentinos.

El último dato oficial, correspondiente al segundo semestre de 2025, había ubicado la pobreza en 28,2%, equivalente a unas 13 millones de personas. En el primer semestre de ese año había alcanzado el 31,6%.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, señaló que la tendencia volvió a ser ascendente durante los últimos meses. Según sus estimaciones, la pobreza habría rondado entre el 32% y el 33% durante el segundo trimestre.

Entre los principales factores que explican esta situación se encuentran el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, tanto formales como informales.

Salvia también advirtió sobre el deterioro del mercado laboral y el crecimiento del empleo informal, con trabajadores que pasan a actividades de menores ingresos.

En cuanto a la indigencia, el especialista estimó que se habría mantenido estable alrededor del 6%, en parte por la actualización de las asignaciones sociales.

El dato definitivo sobre la pobreza será publicado por el INDEC el 24 de septiembre, cuando se conocerá la situación correspondiente al primer semestre de 2026.