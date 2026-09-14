El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada para definir la estrategia del Gobierno frente al tratamiento en el Congreso del Presupuesto 2027 y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones a empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas y el mar argentino.

Durante el encuentro, que duró una hora y media, Milei pidió a sus funcionarios defender las iniciativas oficiales y sostener el rumbo económico. En ese marco, afirmó que “al populismo no se le gana con populismo”.

La cuestión Malvinas también ocupó un lugar central. El canciller Pablo Quirno informó sobre las denuncias y notificaciones realizadas a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. Además, se analizaron los detalles del proyecto que comenzará a tratarse esta semana en Diputados.

Otro de los temas fue la reforma electoral que el Senado retomará este martes. El principal punto de discusión es la eliminación o suspensión de las PASO, para lo cual el oficialismo busca alcanzar acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.

Entre los gobernadores que ya respaldaron la eliminación de las primarias se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).