En el marco del Plan de Reforestación de zonas urbanas y rurales, impulsado por el Municipio de Los Altos, bajo la gestión del intendente CPN Raúl Barot, se realizó una nueva jornada de plantación de árboles en barrio Santa Lucía y barrio El Progreso, mediante un trabajo articulado con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia

El plan se desarrolla por etapas y busca fortalecer el arbolado, ampliar los espacios verdes y promover el cuidado ambiental. Las tareas ya alcanzaron distintos puntos de la jurisdicción, con intervenciones en Monte Redondo, Alijilán y Los Altos en distintos barrios, sectores urbanos y espacios públicos.

Durante la jornada de hoy se plantaron ejemplares de pezuña de vaca, provenientes del Vivero Provincial de Bosques Nativos.

Desde las áreas de Ambiente destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos en el cuidado de los ejemplares, evitando daños, extracciones o afectaciones por animales sueltos.

De esta manera, Municipio y Provincia continúan trabajando de manera articulada para fortalecer el arbolado y generar más espacios verdes para la comunidad.