Un violento episodio registrado durante la madrugada en el departamento Capayán reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los puestos camineros en Catamarca. Alrededor de las 00:15, efectivos de la Comisaría Departamental de Chumbicha realizaban un control vehicular en la intersección de las Rutas Nacionales N° 38 y N° 60 cuando intentaron frenar la marcha de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, cuyo conductor desobedeció la orden de detención y atropelló a un oficial antes de darse a la fuga.

El efectivo embestido, con jerarquía de Oficial Ayudante, sufrió una lesión de consideración en uno de sus miembros superiores como consecuencia del impacto directo del rodado. Ante la gravedad del cuadro traumático, el uniformado debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Zonal de Chumbicha para recibir asistencia médica especializada, mientras sus compañeros irradiaban la alerta a las unidades operativas de la jurisdicción.

Horas después del incidente, los efectivos policiales lograron localizar y aprehender al sospechoso, un joven de 25 años de apellido Ávila, sobre la avenida Sarmiento en el barrio Hipódromo de Chumbicha. La Fiscalía de Instrucción N° 9 tomó intervención directa en la causa y autorizó un allanamiento en una vivienda del mismo sector, donde se procedió al secuestro de la motocicleta presuntamente empleada para embestir al efectivo.

El violento ataque provocó alarma en la comunidad de Capayán, donde conductores y vecinos advierten sobre la extrema vulnerabilidad del personal policial en los controles nocturnos. Frentistas de la zona remarcaron que el cruce de las Rutas Nacionales 38 y 60 representa un nudo vial crítico con intenso tránsito interprovincial, donde la falta de iluminación adecuada e infraestructura vial dificulta la detección temprana de maniobras evasivas peligrosas.

Precariedad operativa y falta de equipamiento en los puestos camineros en Catamarca

El grave hecho en Chumbicha vuelve a exponer las severas deficiencias materiales que arrastra el Ministerio de Seguridad bajo la administración provincial de Raúl Jalil. Agentes policiales y familiares de efectivos reclaman que los controles camineros del interior carecen de elementos básicos de protección balística, señalización reflectiva de alto alcance y reductores de velocidad homologados que impidan atropellos intempestivos en las rutas.

A estas limitaciones técnicas se suma la escasez de recursos móviles en las dependencias departamentales alejadas del Valle Central. Desde distintos sectores vinculados a la seguridad remarcan que la Policía provincial debe montar operativos viales complejos sin el respaldo de cámaras de fotomulta ni lectores automáticos de patentes, dependiendo exclusivamente del esfuerzo físico de los agentes para frenar a conductores temerarios o infractores armados.

El arresto del motociclista en Capayán ratifica la desprotección sistemática que afecta a los puestos camineros en Catamarca. Con un uniformado herido en cumplimiento del deber y un cruce de rutas nacionales desprovisto de infraestructura moderna, la fuerza y la comunidad exigen que el Gobierno provincial garantice equipamiento adecuado para evitar que nuevos controles deriven en tragedias sobre las rutas del interior.

Fuente: El Aconquija