Messi tendrá su despedida de la Selección argentina: cuándo y contra quién jugará su último partido

Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la Selección argentina el próximo 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara para ese día un homenaje al capitán, que contará además con la presencia de los futbolistas que compartieron con él la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La confirmación llegó este martes por parte del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que el propio Messi aceptara la propuesta de disputar un último encuentro con la camiseta albiceleste.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, anunció Tapia en un video difundido en las redes sociales de la Selección.

La iniciativa, según explicó el dirigente, fue consensuada con Scaloni y contempla también reunir a buena parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, señaló el titular de la AFA.

De esta manera, Messi volverá excepcionalmente al seleccionado después de haber anunciado su retiro tras el Mundial 2026, en el que Argentina terminó como subcampeona. El encuentro ante Benín marcará así el cierre formal de una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta argentina.

Entre los campeones de Qatar que serán invitados a sumarse a la despedida se encuentran Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Tres amistosos en el país

La despedida de Messi cerrará una serie de tres encuentros que la Selección disputará en la Argentina entre fines de septiembre y comienzos de octubre, sus primeras presentaciones después del último Mundial.

El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el sábado 3 de octubre, el equipo de Scaloni recibirá a Burkina Faso en el Monumental. Finalmente, el martes 6 llegará el encuentro ante Benín, también en Núñez, con Messi nuevamente con la camiseta número 10.

Para esos compromisos, Scaloni confeccionó una convocatoria en la que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán disponibles exclusivamente para el último encuentro, el de la despedida ante Benín.

La nómina incluye a Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli como arqueros; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega entre los defensores; y Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Franco Mastantuono entre los mediocampistas.

En ataque aparecen Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Messi.

El 6 de octubre, sin embargo, el resultado ante Benín quedará inevitablemente en segundo plano. El Monumental será escenario del último partido de Messi con la Selección y del homenaje a una etapa que tuvo su punto culminante con la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Con información de la agencia NA