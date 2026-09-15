La defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva prueba y afirmó que demuestra su inocencia en la causa Vialidad

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes lo que definieron como una “nueva prueba” que, según sostienen, demuestra la inocencia de la ex presidenta en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria.

Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego dieron una conferencia de prensa en la que explicaron los alcances del nuevo elemento incorporado y brindaron detalles de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena contra la ex mandataria.

Beraldi fue el encargado de anunciar “la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente”.

El abogado aseguró además que las “tres toneladas de prueba” que había presentado la Fiscalía durante el proceso fueron “desvirtuadas” y consideró que las imputaciones formuladas contra la ex jefa de Estado resultaron “absolutamente falsas”.

“La verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada”, afirmó antes de explicar el origen de la documentación que ahora la defensa considera determinante.

Según relató, durante el juicio de la causa Cuadernos la Fiscalía presentó como testigo a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que exhibió una planilla de Excel en la que figuraba el destino de los fondos provenientes de un fideicomiso destinados a obra pública.

“Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, señaló Beraldi. A partir de la aparición de esa información, que según explicó contenía el detalle de las inversiones realizadas mediante ese fideicomiso, los abogados solicitaron acceder a los datos e iniciaron su propio análisis.

De acuerdo con la defensa, el resultado contradice uno de los puntos centrales de la acusación en la causa Vialidad.

“Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, afirmó Beraldi.

A partir de esos datos, el abogado sostuvo que queda desmentida la hipótesis de que desde el Poder Ejecutivo se hubiera montado un mecanismo para favorecer al empresario santacruceño.

“Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”, afirmó. También señaló que las empresas del empresario “estaban en lugares muy relegados” en relación con los fondos recibidos y que las firmas ubicadas en los primeros puestos “no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento”.

Beraldi calificó el hallazgo como “monumental” y explicó que, después de analizarlo, se comunicó con Valim y Borrego por considerar que la documentación podía tener implicancias más allá del ámbito judicial argentino.

“Era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas”, sostuvo.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó así este nuevo elemento a su planteo internacional contra la condena dictada en la causa Vialidad, mientras insiste en que la ex mandataria fue condenada de manera injusta y que la documentación conocida posteriormente permite cuestionar la hipótesis sobre un supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Báez.

Con información de la agencia NA