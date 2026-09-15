Primera respuesta del Reino Unido a Milei: «Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción» sobre Malvinas

En lo que constituye la primera respuesta oficial del Reino Unido al cambio de posicion de Javier Milei sobre Malvinas, el gobierno británico difudió este martes una guía en la que advierte que Argentina “no ejerce soberanía ni jurisdicción” alguna sobre las islas.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de ‘Falkland Islands’ a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, dice el documento. Y reitera: “’Falkland Islands’ son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre lFalkland Islands y las zonas marítimas circundantes”

El documento es categórico: “Falkland Islands han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre ‘Falkland Islands’. La legislación argentina no se aplica en las Islas”.

La guía fue publicada este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y está dirigida tanto a empresas como a particulares.

La guía pone el foco en dos actividades centrales: la pesca, ya consolidada en el archipiélago, y los proyectos de extracción de hidrocarburos que las compañías involucradas proyectan poner en marcha entre 2027 y 2028.

El texto es categórico en un punto: sostiene que la Argentina carece de jurisdicción sobre las firmas que operan en las islas y se compromete a asistir a esas empresas si surgen complicaciones vinculadas a sus vínculos comerciales con el archipiélago.

La publicación constituye la primera reacción oficial de Londres frente a la seguidilla de sanciones y advertencias que Milei lanzó en las últimas dos semanas contra las compañías con intereses en Malvinas. El gobierno británico argumenta que ningún tribunal fuera de la Argentina tiene base legal para intervenir sobre las decisiones que tome Buenos Aires, y remarca que este tipo de sanciones ya se aplicaron en gestiones anteriores sin que eso afectara el desarrollo económico de las islas.

Más allá de su contenido técnico, el documento llega en un momento clave: expone el cambio de rumbo que dio el propio Milei respecto de su vínculo con el Reino Unido. El mandatario había arrancado su gestión con una lógica de acercamiento, apostando al diálogo y a destrabar lo que su gobierno llamaba “obstáculos” para hacer negocios en el Atlántico Sur. Ese enfoque quedó atrás: en sintonía con los cuestionamientos de Donald Trump al laborismo británico, Milei optó por radicalizar su postura en una causa que despierta fuerte adhesión nacionalista, justo cuando empiezan a delinearse las estrategias de cara a la campaña presidencial de 2027.

La guía se conoce luego de que este lunes el Presidente reunió a todo su gabinete en la Casa Rosada para hablar de Malvinas y el rumbo económico. La cuestión Malvinas ocupó una parte importante de la reunión. Después del giro que Milei imprimió en las últimas semanas alrededor del reclamo de soberanía, el Gobierno repasó los primeros movimientos de la estrategia y ratificó ante los ministros la decisión de mantener y profundizar el rumbo adoptado.

El pasado 3 de septiembre, Milei anunció en cadena nacional sanciones más duras para evitar la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, un proyecto, en rigor, comenzado durante la gestión de Alberto Fernández que quedó paralizado por los recortes del gobierno libertario en obra pública.