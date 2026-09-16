La diputada provincial Josefina Herr, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados, se refirió a los resultados de las evaluaciones PISA y sostuvo que, si bien los indicadores conocidos son “desalentadores”, deben ser analizados teniendo en cuenta las particularidades sociales, económicas y territoriales de cada provincia.

En declaraciones, Herr señaló que las pruebas PISA constituyen actualmente una de las herramientas disponibles para conocer el estado del sistema educativo, aunque consideró que sus parámetros resultan demasiado generales para reflejar las distintas realidades que existen dentro del país.

“Si bien a nivel personal creo que las pruebas PISA no reflejan realmente cuál es la realidad del sistema educativo de las provincias, sí considero que es la única herramienta que hoy tenemos, con la que contamos, para poder, de alguna manera, evaluar en qué estado y en qué situación se encuentra nuestro sistema educativo”, explicó

En ese sentido, remarcó que Argentina presenta fuertes diferencias entre sus jurisdicciones y que una evaluación estandarizada no siempre permite dimensionar esas particularidades: “Al ser evaluaciones internacionales, los indicadores y los parámetros que se toman son muy generales. Incluso en nuestro país tenemos provincias con muchísimas diferencias, entonces por ahí evaluarlo de manera general no nos permite tener un acercamiento en cuanto a realmente cómo está el estado de la educación”, sostuvo

Sin embargo, Herr puso el foco en un aspecto que consideró central al momento de analizar los resultados: el financiamiento educativo. “En lo personal, creo que hay una relación directa con el desfinanciamiento en materia educativa a nivel nacional”, afirmó.

Una herramienta propia para evaluar la realidad de Catamarca

Herr también planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos de evaluación que permitan conocer con mayor precisión la realidad educativa provincial.

En ese sentido, recordó que ya presentó un proyecto parlamentario destinado a desarrollar un modelo propio de evaluación para Catamarca, que contemple las particularidades de las distintas regiones y realidades sociales de la provincia.

La propuesta apunta a contar con información propia que permita realizar diagnósticos más ajustados y, a partir de esos datos, diseñar políticas educativas acordes a las necesidades concretas de los estudiantes y las comunidades.

Sobre la educación municipal

Herr también destacó la gestión del intendente de la Capital Gustavo Saadi en materia educativa y puso en valor las políticas implementadas desde el municipio: “ A mí me ha tocado ver de cerca el sistema educativo municipal y la verdad que esto es realmente notable, la inversión que realizó Gustavo Saadi en lo que tiene que ver con materia educativa. Es una prioridad y un pilar fundamental del municipio”, señaló.

Asimismo, destacó las políticas implementadas para acompañar a los estudiantes: “Hoy se puede ver, han aplicado muchísimos programas y proyectos para acompañar las trayectorias escolares de los chicos. Han aplicado modelos de evaluación internos dentro del sistema municipal, que eso te permite tener un diagnóstico y evaluar qué es lo que sí está sucediendo”.

De esta manera, Herr puso en valor la inversión sostenida desde el Municipio capitalino y sostuvo que las escuelas municipales son un modelo a seguir.