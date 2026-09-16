La concejal Leticia Romero presentó una iniciativa para crear un Paseo Municipal de Artesanos en la Plaza 25 de Mayo, con el objetivo de preservar la identidad cultural y turística del principal espacio público de la Capital.

Según explicó la edil, actualmente alrededor del 70% de los puestos corresponden a reventa y menos del 30% a artesanos, por lo que propone reubicar a quienes comercializan productos revendidos en otros circuitos de ferias que dispone el municipio.

Romero sostuvo que la medida busca recuperar la visual de la Catedral Basílica desde el frente de la plaza y preservar el espacio como punto de encuentro para vecinos, jóvenes y turistas.

La concejal aclaró que la iniciativa no pretende dejar sin trabajo a los vendedores, sino avanzar en una reorganización. En ese sentido, mencionó espacios como el Parque Adán Quiroga, la plaza de Choya, Mil Viviendas y Valle Chico como posibles circuitos de reubicación.

Además, señaló que la presencia de puestos de reventa genera cuestionamientos por parte de comerciantes frentistas, quienes deben afrontar impuestos, servicios y alquileres y consideran que existe una situación de competencia desigual.

La propuesta ya cuenta con despacho favorable de dos comisiones y está en condiciones de llegar al recinto. Sin embargo, Romero indicó que se analizan modificaciones en algunos artículos y que esperan intercambiar propuestas con el Ejecutivo municipal.

Por último, la concejal afirmó que el intendente también manifestó su intención de avanzar con un paseo de artesanos en la Plaza 25 de Mayo, aunque resta definir si se concretará mediante la ordenanza impulsada por Romero o a través de una propuesta del Ejecutivo.