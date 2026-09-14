Reino Unido avanza en la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Uruguay

El gobierno británico inició los trabajos para instalar un cable submarino de unos 2.000 kilómetros entre las islas Malvinas y Uruguay, una obra crucial para la conectividad del territorio ocupado, constató elDiarioAR con fuentes oficiales y privadas.

El buque Fugro Supporter, de una empresa holandesa especializada en estudios de suelos, recaló entre mayo y junio en la base militar Mare Harbour, ubicada en la isla Soledad, la más oriental de las dos que integran Malvinas. A fines de agosto, volvió a partir a las islas desde Montevideo, en coincidencia con la repentina ofensiva malvinera de Javier Milei, según reconstruyó este diario.

El canciller Pablo Quirno está al tanto al menos desde la semana pasada de que el gobierno de ocupación inició las tareas para la instalación de un cable submarino, lo que no había sido anunciado oficialmente por Londres ni por Stanley, como llama la potencia a la capital isleña.

La base Mare Harbour, construida después de la guerra de 1982, alberga un arsenal armamentístico y es usada como puerto alterno para operaciones reservadas.

En esa unidad militar y en las aguas adyacentes a Soledad, la nave realizó estudios de suelos para la instalación de un cable de telecomunicaciones, objetivo histórico de las autoridades implantadas.

El movimiento del barco de Fugro no pasó inadvertido para los isleños. El sitio Open Falklands informó en junio pasado que la nave había estado cerca de Mare Harbour hacia fin de mayo, y que el propósito sería la instalación de un cable submarino hasta Uruguay, con un costo de US$120 millones. Fue una de al menos dos visitas del Fugro Supporter a esas aguas.

La presencia del buque en Malvinas fue confirmada por la empresa Fugro el viernes pasado, mediante un comunicado

El registro de la Administracion Nacional de Puertos de Uruguay da cuenta de que la nave salió de Malvinas (Falklands para la anotación del organismo) el 10 de mayo pasado y el 15 de agosto recaló en Montevideo, sin otro puerto intermedio. Emprendió la ruta inversa hacia la isla Soledad el 25 de agosto, pero el 1 de septiembre ya estaba otra vez en aguas uruguayas.

En suma, Fugro ancló en Montevideo entre el 26 y el 30 de abril de 2025, entre el 16 y 19 de diciembre del mismo año, entre el 15 y el 19 de agosto de 2026 y el 1 y el 3 de septiembre de 2026, de acuerdo al registro público. Los sitios de seguimiento de barcos indican que el Supporter está en la plataforma continental uruguaya hasta hoy.

Una fuente con conocimiento del movimiento del puerto de Montevideo indica que las entradas anotadas fueron para abastecimiento y reparaciones, pero sus estadías en aguas uruguayas fueron mucho más extensas. La misma fuente indicó que el Fugro Supporter se encuentra haciendo prospección de suelo para un cable de telecomunicaciones.

La tarea en Malvinas fue confirmada por la empresa holandesa el viernes pasado, mediante un comunicado, tal como publicó la agencia de noticias estadounidense REDD.

Esa firma quedó en el foco luego de que el gobierno ultraderechista difundiera una lista de sesenta compañías y ejecutivos que serían sancionados por su participación en el proyecto de petróleo offshore Sea Lion, que encabezan la israelí Navitas y la británica Rockhopper.

De ese listado, Fugro y la constructora de boyas y logística para petróleo y gas Bluewater fueron las únicas involucradas en trabajos en Argentina, lo que disparó la alarma en la industria de exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.

En su comunicado, la empresa de geodata negó participación alguna en Sea Lion. “Las actividades de Fugro no estuvieron relacionadas de ninguna manera en la actividad hidrocarburífera. Su trabajo (en aguas de Malvinas) estuvo limitado al análisis del fondo del mar para un proyecto de telecomunicaciones no relacionado con la exploración de hidrocarburos”.

En 2025, Fugro realizó trabajos en la costa de Río Negro para el oleoducto VMOS, que comparte YPF con las principales productoras de Vaca Muerta, y se apresta a analizar los suelos donde recalarán las instalaciones flotantes para la exportación de gas natural licuado, el gran plan de exportación de la petrolera estatal junto a la italiana ENI y la abudabí ADNOC, indicaron cerca de la firma que dirige Horacio Marín.

La firma holandesa dijo en su texto que respetará el marco legal argentino, que desde 2011 sanciona a las empresas que participen en actividades de hidrocarburos en Malvinas.

La presunta no vinculación de Fugro con el proyecto Sea Lion podría ser relativa, especuló una fuente del gobierno.

La producción de 50.000 barriles de petróleo por día a partir de 2028 y del triple en pocos años, como prevé el plan de Navitas y Rockhopper, podría duplicar la población de Malvinas, actualmente de unos 3.500 habitantes. La conectividad que aportaría un cable hacia Uruguay abastecería tanto a la población como a la logística que supone la operación offshore de Sea Lion. La misma fuente indica que la cartera de Quirno, que recibió la preocupación de YPF y otras productoras de Vaca Muerta, maniobra para bajarle el alcance a la declamación sancionatoria de Milei.

Una alta fuente de la Cancillería uruguaya dijo no estar al tanto del proyecto, la cartera de Quirno no respondió, y tampoco lo hizo desde Londres el Foreign Office.

Si se concreta, no sería el primer cable submarino de telecomunicaciones entre Malvinas y Uruguay. Durante unos años, entre 1915 y 1919, funcionó una línea, que entró en desuso durante la Primera Guerra Mundial, recordó Open Falklands.

SL/MC

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