El diputado provincial Amerto Acuña se refirió a la reciente media sanción del nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil y planteó cuestionamientos vinculados a los recursos presupuestarios necesarios para su implementación. Además, habló sobre el tratamiento legislativo de la Zona Franca de Tinogasta y sobre las reuniones que mantiene la oposición de cara a las próximas elecciones.

En relación con el régimen penal juvenil, Acuña sostuvo que uno de los principales puntos de preocupación es la falta de previsión presupuestaria para poner en funcionamiento las estructuras que establece la nueva normativa.

Según explicó, el proyecto establece que el régimen entrará en vigencia inmediatamente después de su sanción, pero considera que el presupuesto actual del Poder Judicial no sería suficiente para afrontar las nuevas obligaciones.

“Nosotros vemos que los recursos actuales que tiene el Poder Judicial no le van a alcanzar para poner en vigencia todo lo que necesita la ley penal juvenil”, señaló el legislador, quien consideró que será necesario un incremento presupuestario que deberá ser contemplado por la Legislatura.

Acuña también cuestionó un artículo del proyecto que habilitaría al Poder Ejecutivo a modificar créditos presupuestarios correspondientes al Poder Judicial. En ese sentido, sostuvo que esta disposición podría generar un conflicto entre poderes y citó el artículo 206 de la Constitución Provincial.

Otro de los aspectos que mencionó fue la infraestructura necesaria para alojar a jóvenes que queden alcanzados por el nuevo régimen. Al respecto, señaló que el instituto ubicado en Santa Rosa, Valle Viejo, no contaría actualmente con las condiciones necesarias para afrontar la demanda que podría generar la aplicación de la nueva normativa.

“Hay que ver el pabellón de mujeres y el pabellón de varones”, indicó, al remarcar que la implementación del régimen requiere recursos y adecuaciones que, según su planteo, todavía no estarían contemplados.

Ante la posibilidad de postergar la entrada en vigencia debido a la cercanía del cierre del año presupuestario, Acuña advirtió que el propio proyecto establece un plazo inmediato para su aplicación, por lo que consideró que sería necesaria una nueva modificación legislativa si se quisiera cambiar ese punto.

Zona Franca: reuniones con Tinogasta y Fiambalá

Por otra parte, el diputado se refirió al tratamiento de la Zona Franca y confirmó que la Comisión de Industria mantendrá reuniones con distintos sectores vinculados al proyecto.

Según explicó, se modificó el esquema previsto inicialmente y se dará participación a representantes de Tinogasta y Fiambalá, además de intendentes, concejales y representantes de la Cámara Minera de Tinogasta.

Acuña indicó que también estaba prevista una reunión con el ministro del área para conocer los lineamientos que tendrá el proyecto de Zona Franca.

En ese sentido, remarcó que existen distintos modelos posibles para su funcionamiento, entre ellos un perfil comercial, de almacenamiento o industrial.

“Estamos ansiosos de tener una reunión con el ministro para que nos explique cuál va a ser la orientación que tiene la Zona Franca”, manifestó.

El legislador sostuvo que uno de los principales objetivos debería ser que la iniciativa genere oportunidades laborales en la provincia y recordó que Catamarca ya tuvo un intento de avanzar con una Zona Franca durante la década del 90.

“Hay que analizar los motivos del 94 y hoy en día cómo ha evolucionado la economía. Son diferentes los momentos”, expresó.

La oposición y las próximas elecciones

Finalmente, Acuña se refirió a las reuniones que distintos sectores de la oposición vienen manteniendo luego de que el gobernador Raúl Jalil confirmara que habrá elecciones el próximo año.

Consultado puntualmente sobre si Javier Galán podría convertirse en una figura convocante para enfrentar al oficialismo, el diputado evitó centrar el debate en una candidatura y señaló que el objetivo actual es construir un programa de gobierno.

“Nosotros estamos buscando un programa para Catamarca”, afirmó.

En esa línea, mencionó como principales ejes de preocupación el empleo, la salud y la educación, y sostuvo que las primeras reuniones entre dirigentes opositores tuvieron como finalidad coincidir en un diagnóstico y elaborar una propuesta alternativa.

“Hemos empezado por ahí. Creo que es el camino correcto y vamos a seguir porque queremos una oposición que esté unida, pero también necesitamos un programa para ejecutar y mostrarle a la gente cómo podemos hacer para cambiar el rumbo de Catamarca”, expresó.

Acuña aseguró que continuarán los encuentros con diferentes fuerzas opositoras con el objetivo de avanzar en una propuesta común de cara a las próximas elecciones provinciales.