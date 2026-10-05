Según información a la que pudo acceder Catamarca es Noticia, durante los últimos días se habrían producido movimientos en el organigrama del Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca, que conduce Verónica Soria.

De acuerdo con la información recabada, los cambios no alcanzarían, al menos por el momento, a los principales funcionarios de la cartera, sino que estarían vinculados con cargos de menor rango dentro de la estructura ministerial.

En ese marco, algunas personas que ocupaban funciones dentro del organismo habrían presentado su renuncia, mientras que en otros casos se les habría solicitado dejar sus respectivos cargos. La información, no obstante, se encuentra en proceso de confirmación y todavía no trascendieron oficialmente todos los nombres ni los cargos que podrían verse alcanzados por estas modificaciones.

La cartera educativa cuenta con una estructura que incluye distintas secretarías y direcciones provinciales, entre ellas áreas vinculadas a Educación, Planeamiento Educativo, Innovación Educativa, Administración, Sumario Docente y los distintos niveles del sistema educativo.

Los movimientos se producen luego de la reorganización de la estructura ministerial que tuvo lugar durante 2025 y de los cambios en la composición del Poder Ejecutivo provincial registrados durante este año. En abril de 2026, Verónica Soria fue designada oficialmente como ministra de Educación y Trabajo.

Por el momento, no se conocen mayores detalles sobre el alcance de los cambios ni si habrá nuevas designaciones para ocupar los espacios que eventualmente queden vacantes.