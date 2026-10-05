El triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil fue celebrado en la Casa Rosada, donde remarcaron el rol de Javier Milei en el giro a la derecha que tuvo la región.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde sus principales funcionarios analizaron el escenario internacional y la agenda política y legislativa de los próximos meses.

El encuentro comenzó a las 10 en el Salón Eva Perón de Balcarce 50 y se extendió durante casi dos horas. La reunión se produjo luego del regreso del mandatario de Francia, donde participó de la Argentina Week en París, y estuvo marcada también por el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil.

En la Casa Rosada celebraron el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta y destacaron el vínculo político con Milei, en el marco del avance de gobiernos y espacios de derecha en distintos países de la región.

Durante la reunión, los funcionarios también analizaron el escenario regional y realizaron un balance de la participación del Presidente en las actividades desarrolladas en Francia.

La agenda legislativa

En el plano nacional, uno de los principales ejes del encuentro fue la planificación de la agenda legislativa para los próximos meses. La reforma electoral aparece entre las prioridades del Gobierno de cara a las elecciones del próximo año.

El proyecto contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO, por lo que el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento en el Congreso.

A la agenda se suman el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto, cuyo tratamiento quedó relegado frente a otras prioridades establecidas por el Poder Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno sigue con atención el intento de la oposición de avanzar con la derogación del DNU 70/23, iniciativa que podría ser tratada en el Congreso el próximo 15 de octubre.

Esa misma jornada está prevista la 5ª Marcha Federal Universitaria, otro de los temas que mantiene en alerta al oficialismo nacional.

De esta manera, Milei retomó su actividad en la Casa Rosada con una agenda atravesada por el escenario político regional, el resultado electoral en Brasil y las próximas discusiones que el Gobierno deberá afrontar en el Congreso.