Los focos se localizaron en Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Belén. En La Aguada se desplegaron medios aéreos para reforzar las tareas de combate y monitoreo.

Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, siete incendios forestales se desataron en distintos puntos de la provincia, los cuales requirieron intervención de la Dirección de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales y otros organismos de respuesta.

Por un lado, el pasado viernes se originaron tres focos: uno en Santa Rosa y otro en El Portezuelo, ambos en Valle Viejo, con superficies afectadas de 0,5 y 1,3 hectáreas respectivamente; y un tercer incendio en Los Nacimientos, Belén, cuya superficie afectada aún no fue determinada.

Por otra parte, el día sábado se ocasionaron dos siniestros. Uno de ellos se localizó en La Aguada, Capital, donde se desplegó un operativo que incluyó, un avión hidrante y un helicóptero del Sistema Nacional para el Manejo del Fuego (SNMF) para reforzar las tareas de combate. La superficie afectada se encuentra en evaluación. El segundo foco, se registró en San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, donde se afectaron 0,17 hectáreas.

Durante el domingo, brigadistas se trasladaron nuevamente a La Aguada para realizar tareas de monitoreo mediante helitransporte. En el lugar, el helicóptero del SNMF realizó un disparo sobre un punto caliente detectado en el área.

Ese mismo día, alrededor de las 19, se registró un nuevo incendio en Cuestecilla de El Portezuelo, Valle Viejo, donde intervino una autobomba Astra 5005. La superficie afectada se encuentra sin determinar.

Con estos registros, la Dirección de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales acumula 284 incendios registrados en la provincia y 5.937,5 hectáreas de superficie afectada.