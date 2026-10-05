Este 6 de octubre se llevará a cabo la apertura de una nueva edición de la fiesta grande de los chicos, que durante seis jornadas llenará de música, canto, danza y color el Escenario Mayor del Predio Ferial.

Desde este martes y hasta el domingo 11 de octubre, el escenario de los chicos será protagonista de jornadas a pura música y danza, con presentaciones de diferentes géneros, estilos y propuestas.

Las actividades se desarrollarán en dos turnos: de 10 a 13 y de 15 a 21 horas.

La jornada inaugural comenzará con la presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Choya, seguida por propuestas de danza y música como SuperArte, Árabe Show Dance, Academia a Puro Ritmo, Ritmos Kids Team Dance, Ritmos Kids Urban Team, Jazmín Evangelina, EVEA, Academia con Brío y Estudio de Danzas Fusión, entre otras.

Por la tarde, desde las 15 horas, será el turno de nuevas propuestas que llegarán desde distintos puntos de la provincia, con la participación de las delegaciones de Los Varela y Huillapima, además de academias y grupos como Amanecer Danzando, Takiri Ballet, Rebelión Gaucha, El Malambo, Espíritu Gaucho y Stredancinglove, que cerrará la jornada con sus grupos Jefas del Flow, The Lockers y Pulso.

De esta manera, el Predio Ferial volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para las familias, donde los chicos serán los protagonistas y podrán mostrar sobre el escenario el resultado del trabajo realizado durante todo el año en academias, talleres, escuelas y grupos artísticos.

Transmisión

Para quienes no puedan acercarse al Predio Ferial, todas las jornadas de El Ponchito serán transmitidas en vivo a través de los canales de YouTube de Catamarca Radio y Televisión y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, para que el público, familiares y amigos puedan acompañarlas desde cualquier lugar.