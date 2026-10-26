Renata Blanco, alumna de la Escuela Secundaria Municipal N.º 1 «Miguel Cané», dependiente del Sistema Educativo Municipal (SEM), superó con éxito la fase regional de la 43.ª Olimpíada Matemática Argentina (OMA) y obtuvo su clasificación formal al certamen nacional. Con este logro académico, la joven representará a la provincia de Catamarca en la competencia final que reunirá a los estudiantes más destacados de todo el país, programada para desarrollarse del 15 al 19 de noviembre de 2026 en la ciudad de La Falda, Córdoba.

La clasificación fue comunicada formalmente por las autoridades de la OMA Catamarca mediante una nota oficial remitida por el secretario regional de la organización, profesor Bruno Hernán Rosales, a la directora del establecimiento escolar, profesora Natalia Robledo, reconociendo el sobresaliente desempeño y el razonamiento lógico demostrado por la estudiante capitalina en las instancias evaluativas previas.

Tras conocerse la noticia, la secretaria de Educación y Cultura de la Capital, Marqueza Blanco Azurmendi, felicitó a Renata por su disciplina y constancia en el estudio, haciendo extensivo el saludo a su entorno familiar, a los docentes preparadores y al equipo directivo de la institución: «Este logro nos llena de profundo orgullo y evidencia el talento, la perseverancia y el compromiso de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, confirma el valor de continuar fortaleciendo la educación pública municipal y el rol fundamental que desempeñan nuestros educadores al brindar herramientas pedagógicas que motiven a los jóvenes a superarse, explorar su potencial científico y alcanzar metas de proyección nacional».