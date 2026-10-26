La sucesión de hechos delictivos y violentos registrados en la Capital y en el interior provincial reencendió el reclamo ciudadano por la falta de medidas de prevención eficaces. La apertura de investigaciones penales tras el hallazgo de personas sin vida e incidentes contra la propiedad privada pusieron de manifiesto el impacto social que genera la escalada de inseguridad en Catamarca.

Entre los casos en trámite en los tribunales locales, las fuerzas de seguridad avanzan en las pericias por un hecho en el barrio Parque Norte de la Capital, donde se realizaron procedimientos para determinar las causas del fallecimiento de un joven. De forma paralela, las actuaciones judiciales incorporaron la recolección de pruebas en construcciones precarias del interior para esclarecer ataques contra las viviendas en Catamarca.

A la gravedad de los episodios con consecuencias fatales se suman las constantes denuncias ciudadanas por robos, sustracciones en la vía pública y arrebatos en las periferias urbanas. Habitantes de diversos vecindarios expresaron su malestar por la impunidad con la que operan las bandas delictivas, advirtiendo que la falta de presencia policial permanente expone las pertenencias y la integridad física de las familias en Catamarca.

Frente a la multiplicación de reclamos en la vía pública, sectores comunitarios exigieron un replanteo en la distribución del personal de la Policía de la Provincia. Demandaron la reactivación de las cuadrillas de barrio y la instalación de cámaras de seguridad operativas para frenar el accionar de los delincuentes.

Inacción policial y reclamos por la inseguridad en Catamarca

Las principales observaciones de los centros vecinales se dirigen hacia la pasividad del Ministerio de Seguridad y la cúpula policial. Cuestionan que las carteras gubernamentales no consoliden mapas del delito actualizados para desplegar patrullajes en los sectores donde la ciudadanía reporta mayor nivel de vulnerabilidad en Catamarca.

De igual manera, referentes de la sociedad civil reprocharon la lentitud de los organismos judiciales para instruir las causas penales y dar con los responsables de los hechos. Criticaron que las denuncias de las víctimas queden paralizadas en las comisiones policiales sin resoluciones concretas que devuelvan la tranquilidad a los barrios.

El deterioro del orden público y el temor constante a sufrir asaltos mantienen en estado de alerta a los hogares catamarqueños. Ante la falta de respuestas preventivas del Estado provincial, los vecinos exigen medidas drásticas para combatir la inseguridad en Catamarca.

Fuente: El Aconquija