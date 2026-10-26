La ministra de Turismo, Daiana Roldán, destacó la firma del convenio con Aerolíneas Argentinas para mantener la frecuencia aérea en Catamarca y aseguró que el Gobierno provincial continuará las gestiones para atraer compañías low cost. Además, realizó un balance de las actividades desarrolladas durante el año y adelantó parte de la agenda prevista para los próximos meses.

“Para nosotros es importante poder mantener la frecuencia aérea. Con esto aseguramos la temporada y celebramos un compromiso que tiene el Estado”, expresó la funcionaria, al referirse al acuerdo alcanzado con la empresa aérea.

En ese sentido, Roldán sostuvo que el turismo constituye una política de Estado y remarcó que el objetivo es fortalecer la conectividad de la provincia para acompañar el crecimiento de la actividad.

Gestiones para atraer aerolíneas low cost

La ministra confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con distintas compañías aéreas para evaluar la posibilidad de incorporar nuevas alternativas de conectividad.

“Estamos manteniendo conversaciones con varias aerolíneas para acercar nuestra propuesta y convencerlas de que este destino tiene mucho potencial”, señaló.

Asimismo, consideró que Catamarca es un destino en crecimiento y afirmó que las gestiones apuntan a generar oportunidades para ampliar la oferta de vuelos y favorecer el desarrollo turístico.

La agenda del Ministerio para el cierre del año

Durante la entrevista, Roldán también repasó las actividades realizadas en las distintas áreas que integran el Ministerio, que abarca Turismo, Cultura y Deporte.

En materia cultural, indicó que ya finalizaron eventos como el Ponchito y la Feria del Libro. En el área deportiva, en tanto, adelantó que una delegación catamarqueña participará de los Juegos Evita, con una estadía de diez días en Mar del Plata a partir del 2 de noviembre.

Para diciembre, el Ministerio prevé desarrollar actividades itinerantes, mientras que desde el área de Turismo se realizarán capacitaciones en el interior provincial para preparar a los prestadores y destinos de cara a la próxima temporada.

Según explicó la funcionaria, la agenda de trabajo ya está planificada hasta marzo, aproximadamente.

Obras deportivas y balance de gestión

En relación con el área deportiva, Roldán destacó las obras que se llevan adelante para mejorar la infraestructura, entre ellas la intervención en el Polideportivo de las 920 Viviendas.

Además, señaló que el secretario de Deportes se encuentra recorriendo otros polideportivos para evaluar mejoras y definir nuevas intervenciones.

“La intención es poder llegar con lo mejor que se pueda al año 2027”, manifestó.

Finalmente, la ministra realizó un balance positivo del trabajo conjunto entre las tres áreas del Ministerio y destacó la coordinación en las distintas actividades desarrolladas durante el año.

“Tenemos tres áreas que han trabajado mancomunadamente y eso se ha notado en cada una de las actividades”, concluyó.