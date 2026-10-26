El diputado provincial adelantó que participará de las actividades previstas por la llegada del presidente Javier Milei a Catamarca. Además, respaldó la continuidad del proyecto nacional de La Libertad Avanza hacia 2027, aunque planteó diferencias entre la estrategia nacional y la construcción de un frente provincial.

El diputado provincial Tiago Puente confirmó que participará de las actividades previstas por la visita del presidente Javier Milei a Catamarca y se refirió a las expectativas políticas que genera su llegada. En ese marco, sostuvo que el mandatario tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de la provincia y cuestionó la visión que, según afirmó, transmite el gobernador Raúl Jalil.

Puente explicó que el viernes recibió una invitación formal de Federico Lencina, presidente de La Libertad Avanza en Catamarca, para participar de la actividad junto con los afiliados de su espacio. La recepción del mandatario está prevista para este martes a las 18, en el Hotel Casino de la provincia.

“Es una oportunidad para que el presidente Milei conozca en carne propia la realidad de nuestra provincia”, expresó el legislador, quien consideró positiva la visita presidencial y manifestó su expectativa de que el jefe de Estado pueda interiorizarse sobre la situación de los catamarqueños.

La agenda política, todavía sin definiciones

Consultado sobre la posibilidad de participar de una reunión política durante la visita presidencial, Puente señaló que todavía no están definidos todos los detalles de la agenda.

Indicó que existe la expectativa de un encuentro con La Libertad Avanza, aunque aún no se confirmó si habrá una reunión más amplia con los integrantes de la alianza provincial.

“Si es la intención por parte del presidente de La Libertad Avanza de Catamarca que eso suceda, nos ha transmitido y estamos a las expectativas de esa reunión”, explicó.

Por otra parte, el diputado también confirmó que fue invitado por la empresa Río Tinto al acto previsto para el miércoles a las 13, en el marco de la inauguración y presentación de la nueva planta de producción de carbonato de litio.

Puente ratificó su respaldo al proyecto nacional de Milei

En el plano nacional, el legislador recordó su trayectoria política dentro de la Unión Cívica Radical, partido al que se afilió en 2011, cuando cumplió 18 años. Según afirmó, desde entonces mantuvo una posición opositora al kirchnerismo.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich representa el modelo de país que acompaña, aunque reconoció que mantiene coincidencias y diferencias con distintas medidas del Gobierno nacional.

“Puedo estar en coincidencia con gran parte de las políticas que lleva adelante este gobierno, como también estoy en disidencia en otras cuestiones”, señaló.

De cara a las elecciones de 2027, Puente manifestó que su espacio trabajará para dar continuidad al proyecto nacional y descartó acompañar una alternativa que implique el regreso del kirchnerismo al poder.

“Raúl Jalil es un límite” para la alianza provincial

Al referirse al escenario electoral de Catamarca, el diputado diferenció la estrategia nacional de la construcción política que pretende impulsar en la provincia.

Puente planteó la necesidad de conformar un frente provincial más amplio que la alianza actual, pero advirtió que el gobernador Raúl Jalil constituye un límite para su participación.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza acuerde electoralmente con el mandatario provincial, fue contundente: “General no estará”, afirmó, en referencia a su espacio político.

El legislador sostuvo que no considera probable ese escenario, aunque aclaró que, si finalmente se concreta un acuerdo con Raúl Jalil o Fernando Jalil, su sector deberá replantear la estrategia electoral.

“Si hay una decisión de La Libertad Avanza de ir con Raúl o Fernando Jalil en un frente electoral, para nosotros eso sí es un límite y se reconfigurará nuestra estrategia electoral”, concluyó.

De esta manera, Puente ratificó su alineamiento con el proyecto nacional de Milei, pero dejó planteadas sus condiciones para la conformación de una alianza en Catamarca de cara a 2027.