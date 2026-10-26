La visita del presidente Javier Milei a Catamarca genera expectativas dentro de La Libertad Avanza, tanto por la inauguración de una nueva etapa de la planta de producción de litio de Río Tinto, en Antofagasta de la Sierra, como por las actividades políticas previstas con referentes y militantes del espacio.

En diálogo con Catamarca es Noticia, el diputado nacional Adrián Brizuela destacó la importancia de la llegada del mandatario nacional, que visitará por primera vez la provincia, y consideró que el acontecimiento representa una oportunidad para poner en valor las inversiones mineras y su impacto en el desarrollo productivo local.

“Las expectativas son enormes, primero y principal porque es la primera vez que el Presidente visita Catamarca”, sostuvo Brizuela, quien recordó que la llegada de Milei se había anunciado en otras oportunidades, pero finalmente se concretará en el marco de una agenda vinculada al desarrollo del sector minero.

El RIGI y las inversiones mineras

Brizuela relacionó la inauguración de la nueva etapa del proyecto de Río Tinto con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas impulsadas por el Gobierno nacional para promover inversiones de gran escala.

En ese sentido, señaló que tanto el emprendimiento de Río Tinto como el proyecto de POSCO representan inversiones relevantes para Catamarca y la región, y defendió las políticas económicas nacionales orientadas a la actividad minera y la apertura de la economía argentina al mundo.

“Están llegando todas estas inversiones que en Catamarca tienen un impacto directo en el empleo y en el desarrollo productivo”, afirmó el dirigente, quien cuestionó las críticas a estos proyectos cuando, según planteó, no están respaldadas por datos.

Para Brizuela, la elección de Catamarca como escenario de una actividad presidencial vinculada al litio también permitirá al Gobierno nacional transmitir un mensaje sobre la importancia de las inversiones mineras dentro de su política económica.

Actividades institucionales y encuentro con la militancia

El dirigente explicó que la agenda presidencial tendrá dos instancias diferenciadas. Por un lado, una actividad institucional vinculada a la visita a la planta de Río Tinto, en Antofagasta de la Sierra, de la que participarán integrantes de La Libertad Avanza y representantes del Gobierno provincial.

Por otro, destacó la organización de actividades de carácter político, con una caminata breve, un contacto con los militantes en la vía pública y reuniones más reducidas con referentes y dirigentes del espacio.

Según Brizuela, el encuentro con la militancia tiene un significado especial para la estructura libertaria provincial, ya que permitirá a numerosos dirigentes tener un contacto directo con el Presidente.

“Para muchos dirigentes de Catamarca es la primera vez que van a tener contacto directo con el Presidente, y eso es muy importante”, remarcó.

La Libertad Avanza busca consolidar su estructura en Catamarca

Brizuela también hizo referencia al crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia y destacó la representación legislativa que alcanzó el espacio. En ese marco, mencionó que cuenta con 10 diputados provinciales, siete concejales y un diputado nacional.

El dirigente recordó los comienzos del partido en Catamarca, cuando la actividad se concentraba en una mesa de afiliación instalada en la Plaza 25 de Mayo, y sostuvo que la visita presidencial será una oportunidad para ratificar el compromiso local con el proyecto político de Milei.

“Tenemos un partido firme” en Catamarca, afirmó, y anticipó que buscarán fortalecer ese posicionamiento de cara a las elecciones del próximo año.

Finalmente, Brizuela manifestó su expectativa de que las actividades tengan una importante convocatoria y que los catamarqueños interesados puedan acercarse al mandatario. Actualmente se encuentra en Buenos Aires y confirmó que regresará a la provincia para participar de la agenda prevista.