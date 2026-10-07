La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Urbanismo y Arquitectura, informa a los conductores y vecinos de la ciudad que se encuentra interrumpida de manera total la circulación vehicular sobre la avenida Los Minerales, en las inmediaciones del Velódromo Municipal, debido a la ejecución de tareas de reparación, mantenimiento y saneamiento en la red de desagües pluviales de la zona.

La restricción al tránsito abarca ambos sentidos de circulación de la arteria: para quienes se desplazan en sentido norte-sur, la calzada permanece inhabilitada en el tramo previo al ingreso al predio del Velódromo, mientras que para los automovilistas que circulan en sentido sur-norte, el corte se encuentra dispuesto inmediatamente después de superar dicho complejo deportivo.

Desde la comuna capitalina señalaron que el sector se encuentra debidamente señalizado con balizas y cartelería preventiva para resguardar la seguridad tanto de los operarios como de los transeúntes. Por tal motivo, se solicita a los vecinos transitar con extrema precaución por la zona, disminuir la velocidad y optar por vías alternativas de conectividad para evitar demoras en los desplazamientos habituales hacia los barrios del sur de la ciudad.