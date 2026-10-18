La desregulación del valor de las medicinas prepagas y la pérdida de puestos de trabajo formales generaron una fuerte presión sobre el sistema asistencial provincial. En el Gran Catamarca, la proporción de familias sin obra social ni cobertura privada escaló un 22 por ciento, sobrecargando los hospitales públicos de la provincia y encendiendo las alarmas por el estado operacional de la salud en Catamarca.

El informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) expuso que las cuotas de la medicina privada registraron un aumento cercano al 500 por ciento desde fines de 2023, superando de manera drástica el ritmo de actualización salarial. Ante la imposibilidad de afrontar estos aranceles, miles de usuarios abandonaron los planes privados para acudir a las dependencias públicas de Catamarca.

A escala nacional, más de 1,2 millones de personas perdieron su cobertura médica, siendo los jóvenes de 15 a 29 años el sector más afectado, donde la mitad ya carece de obra social o mutual. Asimismo, las principales obras sociales sindicales sufrieron caídas masivas en su padrón de afiliados como consecuencia del achicamiento del empleo registrado.

A este complejo panorama se suma la situación de los jubilados afiliados al PAMI. Aunque la obra social sumó beneficiarios en el período, la cantidad de medicamentos adquiridos con cobertura cayó un 18,5 por ciento debido al fuerte encarecimiento de las unidades farmacéuticas y la erosión constante del haber mínimo.

Desfinanciamiento de partidas e intensos reproches al Ministerio de Salud

Las mayores observaciones de los colectivos profesionales y gremiales se dirigieron hacia las autoridades del Ministerio de Salud provincial por no desplegar planes de contención frente a la migración masiva de pacientes. Cuestionan que los hospitales públicos atiendan esta demanda récord en un contexto donde los fondos nacionales destinados al sector cayeron un 34 por ciento en términos reales.

De igual manera, referentes de la sanidad remarcaron que los centros de atención primaria del interior carecen de insumos básicos y profesionales especialistas para responder al incremento de consultas. Criticaron la pasividad de las dependencias oficiales para exigir partidas compensatorias y reforzar las guardias de emergencia ante el colapso operativo.

La masiva migración hacia la red pública deja expuestas las severas deficiencias del sistema sanitario para absorber nuevos usuarios. Ante el riesgo que sufren las familias sin cobertura, la sociedad exige planes de contingencia urgentes para sostener la salud en Catamarca.

Fuente: El Aconquija