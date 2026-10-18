El dinero alcanza cada vez para menos tiempo en los hogares argentinos. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de septiembre, elaborado por Zentrix Consultora, dos de cada tres personas se quedan sin ingresos a más tardar el día 20 de cada mes. La situación es aún más difícil entre los menores de 40 años, donde la cifra llega al 72%, y en la clase baja, donde alcanza el 83,3%.

El estudio también muestra que el endeudamiento se convirtió en una herramienta para afrontar los gastos cotidianos. El 56,2% de los encuestados afirmó haber tomado deuda durante los últimos seis meses, mientras que el 81,8% considera que su salario no logra superar el aumento de los precios.

Además, solo el 34% de los argentinos consigue llegar a fin de mes con sus ingresos y apenas el 9,8% logra ahorrar. Casi cuatro de cada diez personas agotan su dinero durante la primera quincena.

La deuda, cada vez más ligada a los gastos básicos

Entre quienes se endeudaron, el 55,1% utilizó el dinero para cubrir necesidades esenciales, como alimentos y salud. Otro 21,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios, mientras que el 11,8% lo destinó a la compra de bienes durables.

Los datos reflejan diferencias importantes según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 68,1% se endeudó durante los últimos seis meses y, entre ellos, el 65,5% lo hizo para cubrir gastos básicos.

En cambio, en la clase alta, el porcentaje de personas que tomó deuda fue del 36,5%. En este grupo, el 63,4% de quienes se endeudaron destinó el dinero a comprar bienes durables.

La clase media también enfrenta dificultades: el 51,4% se queda sin ingresos antes de terminar el mes y el 47,1% tomó deuda en los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron al crédito, el 29% lo hizo para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los tres sectores sociales.

El informe también consultó sobre el papel que debería tener el Estado frente al aumento de las dificultades para pagar las deudas. El 67% de los encuestados considera que debería intervenir de alguna manera.

Dentro de ese grupo, el 36,1% cree que el endeudamiento es un problema que afecta a toda la sociedad y que el Estado debería hacerse cargo. Por su parte, el 30,9% sostiene que, aunque se trata de una cuestión entre privados, también debería existir una intervención estatal. En tanto, el 29,1% opina que el Estado no debería participar.

Entre quienes apoyan alguna forma de intervención, el 61,3% prefiere que se regulen las condiciones para otorgar créditos. El 23,6% se inclina por la refinanciación de las deudas a través del Banco Central, mientras que el 7,5% propone la condonación por ley.

Los jóvenes aparecen entre los grupos con mayores dificultades para sostener sus gastos mensuales. El 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos a más tardar el día 20, mientras que solo el 3% consigue ahorrar.

Además, el 60,9% de las personas de ese grupo etario tomó deuda durante los últimos seis meses. A esto se suma que el 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.

En la clase baja, el panorama también es complejo: el 83,3% agota sus ingresos antes o durante el día 20 y apenas el 0,9% logra ahorrar. En este sector, el endeudamiento alcanza al 68,1% de los encuestados.

La combinación de ingresos insuficientes, escasa capacidad de ahorro y necesidad de recurrir al crédito deja a estos hogares con menos margen para afrontar gastos imprevistos o cumplir con el pago de las cuotas.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de septiembre, elaborado por Zentrix Consultora. El relevamiento incluyó 1.438 casos válidos en todo el país y se realizó entre el 22 y el 30 de septiembre de 2026.

La encuesta se llevó adelante mediante un cuestionario autoadministrado en línea. Según el informe, el margen de error teórico es de ±2,6%, con un nivel de confianza del 95%.

El estudio analiza las percepciones políticas y económicas de la población argentina, con resultados diferenciados por edad, sexo, región y nivel socioeconómico.