Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a los militantes que se acercaron este sábado 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad Peronista.

La expresidenta se asomó para saludar a las personas que se congregaron frente al edificio, donde cumple prisión domiciliaria. La convocatoria se realizó en una fecha significativa para el peronismo, que cada 17 de octubre recuerda la movilización obrera de 1945 en respaldo a Juan Domingo Perón.

La jornada estuvo marcada por distintas actividades y convocatorias del peronismo en varios puntos del país. Mientras algunos sectores realizaron actos para conmemorar la fecha, otros dirigentes aprovecharon la ocasión para plantear la necesidad de reorganizar el espacio político.