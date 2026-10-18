El papa León XIV reapareció este domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, cuatro días después de someterse a una operación de pulmón. Ante miles de fieles, agradeció las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante su internación.

Durante el rezo del Ángelus, el Pontífice confirmó que retomará sus actividades de manera gradual, mientras continúa con su recuperación.

La intervención se realizó el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un tumor canceroso.

Su reaparición fue recibida con una ovación por parte de los presentes. Además, agradeció especialmente al equipo médico que lo atendió durante su internación.

Mientras avanza su recuperación, crece la expectativa por su próxima gira por América Latina, que incluye una visita a la Argentina prevista para noviembre.