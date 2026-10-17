El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto en el Club Juventud de Resistencia, Chaco, junto al exgobernador Jorge Capitanich. En el marco del Día de la Lealtad Peronista, cuestionó a distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) y convocó a reorganizar el movimiento de cara a las elecciones de 2027.

Durante su discurso, el referente de La Cámpora criticó a los dirigentes que, según expresó, prometen enfrentar al Gobierno, pero luego no sostienen esa postura. “Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo”, afirmó.

Además, sostuvo que la unidad del peronismo no alcanza por sí sola y planteó la necesidad de recuperar el vínculo con la ciudadanía mediante una mayor presencia en los barrios. En ese sentido, llamó a “romper la inercia de los dirigentes conformistas y representar la esperanza de la gente que no puede más”.

Kirchner también recordó los intentos de acercamiento entre distintos sectores del justicialismo en 2018 y cuestionó a quienes, según su visión, le dieron la espalda a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su intervención, además, hizo referencia a la situación judicial de su madre y cuestionó a sectores del poder económico.

En relación con el Gobierno nacional, el diputado planteó la necesidad de construir una alternativa política frente al presidente Javier Milei. “No ha sucedido nada de aquello que el Presidente prometió en la vida de las familias argentinas”, sostuvo al cuestionar la gestión nacional.

Finalmente, el legislador cerró su discurso con un llamado a la militancia a mantener la convicción y trabajar para recuperar el país: “Aunque estemos cagados a palos y se sienta muchas veces que el futuro nos queda lejos, que tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria”.