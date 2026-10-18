Cristina y Massa por un lado, Kicillof por otro: el peronismo define trincheras de cara a 2027

Dos hojas de ruta se perfilan en el peronismo. De un lado, Axel Kicillof. El gobernador bonaerense construye hace tiempo con un norte claro: no lograr la candidatura presidencial a través del dedo de Cristina. “Contra quien sea, en el escenario que sea”, Kicillof aspira a ganar la postulación opositora a través de primarias o por deserción de sus eventuales rivales, lo que habilitaría una instancia de negociación de listas legislativas, candidato a la gobernación bonaerense y compañero de fórmula presidencial, pero desde una posición de fortaleza.

Enfrente se consolida un eje con una protagonista casi excluyente de las primeras dos décadas de la vida política y un dirigente en el que el sistema de poder reconoce cualidades excepcionales como articulador. Cristina y Sergio Massa —que se reunieron el viernes en San José 1111, tal como lo habían hecho hace un mes— parecen coincidir en la lectura del momento. La expresidenta y el exministro de Economía hablan con menos convicción de acudir a primarias; priorizan un consenso amplio para enfrentar a un Javier Milei al que ven en baja pero competitivo, piensan en nombres que hoy no están en el tablero y barajan un escenario tal que desaliente a Kicillof de continuar su aventura. Algo parecido a una rendición.

Al gobernador bonaerense lo guía una construcción “estilo Clío” con las provincias. La figura remite al economista que en los años de Mauricio Macri en Casa Rosada se mudó del barrio porteño de La Paternal a la Provincia a bordo de un pequeño Renault, paso a paso, municipio por municipio. Kicillof venció resistencias de intendentes que se autopercibían candidateables y terminó en 2019 como el nominado, esa vez sí, gracias al dedo de Cristina.

Ahora Kicillof ya no maneja un Clío, sino el segundo presupuesto del país. Está parado sobre dos elecciones como gobernador (2019 y 2023) de la provincia que alberga el 37% del electorado, una exitosa desobediencia electoral a Cristina en 2025 y niveles de popularidad aceptables. Sin embargo, su hipotético liderazgo nacional enfrenta resistencias culturales, metodológicas e ideológicas en el peronismo de las provincias acaso mayores a aquellas de 2018 y 2019 en el conurbano y los pueblos rurales bonaerenses.

El gobernador bonaerense piensa un compañero de fórmula ‘que amplíe y no sea pan con pan’. ¿Qué significa? ‘Del interior, que dialogue con otros sectores y llegue a otros votantes, y, si es posible, que sea mujer’, dice alguien de su entorno.

El gobernador basa su fe para aglutinar fuerzas en su perfil antimileísta nítido, la experiencia de gestión en Buenos Aires, la ausencia de un competidor claro en el campo peronista y su capacidad para tejer por abajo, entre las bases, y por arriba, con la dirigencia. Visitantes de su despacho repasan nombres de interlocutores provinciales actuales y potenciales que han funcionado como aliados fluctuantes de Milei hasta esta misma semana, cuando la ultraderecha pudo sostener el mega-DNU 70/2023. Un quinto factor prima en el camino de Kicillof: la expectativa largamente postergada en un amplio arco peronista de dar vuelta la página de los Kirchner.

El gobernador bonaerense piensa un compañero de fórmula “que amplíe y no sea pan con pan”. ¿Qué significa? “Del interior, que dialogue con otros sectores y llegue a otros votantes, y, si es posible, que sea mujer”, dice alguien de su entorno.

Cristina y Massa transmiten enorme escepticismo sobre el plan de Kicillof. Anticipan una “larretización” casi inevitable, en lo que describen como una candidatura lanzada antes de tiempo, con demasiadas fotos con dirigentes y enfocada en jubilar a su líder. Vislumbran un intento que llegará deshilachado a la inscripción de la fórmula.

Entre diferencias históricas, la expresidenta y el exministro tienen por característica común anunciar sus movimientos sobre el filo del calendario electoral. Juegan con la duda, dejan “ser hablados” por terceros —dirigentes que “claman” por su postulación, periodistas elucubradores, intérpretes de fotos— y finalmente deciden lo que todo el mundo intuía.

Máximo Kirchner ya lanzó el operativo clamor para la postulación de Cristina. Debe superar el detalle de la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos confirmada por la Corte Suprema, como parte de la condena por la causa Vialidad. La exmandataria apuesta a un incierto dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas —podría ser tratado en cuestión de días— que ponga al sistema jurídico, mediático y político argentino a hablar de su “proscripción”.

Las dudas sobre la viabilidad y efectividad del intento son enormes, pero vale para mantener la llama encendida de una de las dirigentes que, según múltiples encuestas, alterna como la más popular del país con Kicillof, Milei, Patricia Bullrich y Myriam Bregman.

Massa es citado proponiendo candidatos en conversaciones de rosca que, si son ciertas todas las que se narran sobre él, se extienden a 48 horas por día

El silencio de Massa desde que asumió Milei en Casa Rosada demuestra dos cosas. Su osadía de elegir una estrategia tan arriesgada —de Massa se ha dicho de todo en los últimos tres años, sin respuesta— y la percepción en el mundo económico y político de que no hay WhatsApp —de adversarios, embajadas, empresarios, concejales, dirigentes sociales— que le clave el visto. Todos le contestan. Días atrás, Daniel Hadad, en otro movimiento enigmático, coronó un lugar común sobre Massa: “el tipo que mejor conoce el Estado argentino”.

El líder del Frente Renovador es citado proponiendo candidatos presidenciales en conversaciones de rosca que, si son ciertas todas las que se narran sobre él, se extienden a 48 horas por día. Dicen que menciona a un arco tan variado como el santiagueño Gerardo Zamora, la cordobesa Natalia de la Sota, el propio Guillermo Michel y hasta Kicillof. Por ahora, no postuló a Juan Grabois, lo que es entendible dado que el dirigente social lo llamó “cagador”, “vendepatria” y “sinvergüenza”, aunque no habría que descartarlo.

Si se elucubra sobre Massa, habría que recordar que sostuvo durante todo 2022 y la mitad 2023 que se había comprometido ante su hijo “Toto” a no ser candidato, pero dos horas antes de anotar la fórmula de Unión por la Patria, no le quedó otra que aceptar el desafío.

Teoría y práctica

En teoría, Cristina, Kicillof, Massa, los gobernadores realmente opositores y la decena de dirigentes “con caramelos en el bolsillo” (en la jerga peronista, personalidades que administran votos, poder territorial y/o conexiones relevantes) acordaron que la mejor opción es dirimir las candidaturas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), herramienta creada y poco usada por el peronismo.

Con la mirada puesta en la sucesión de éxitos parlamentarios cosechados por el Soez desde diciembre de 2023, en el peronismo prevalece la mirada de que el Gobierno juntará los votos necesarios para derogar o suspender las PASO.

El PRO, gran parte de la UCR —extensiones del oficialismo que actúan hasta con más organicidad y convicción que las propias bancadas de La Libertad Avanza— y un cardumen de peronistas disidentes, radicales, provinciales y cordobesistas han facilitado a la ultraderecha los votos para aprobar leyes “que ni los militares se animaron a hacer (reforma laboral)”, designar jueces con prontuario, blindar herramientas de turbia legalidad (DNU 70/2023, ley Bases), avalar represiones y bloquear investigaciones por corrupción ($LIBRA, ANDIS). “Algunas de esas medidas perjudicaron a los propios gobernadores que ayudaron a aprobarlas, pero siempre hay motivos que explican los apoyos. Lo mismo corre para la eliminación de las PASO, que en principio le dejan todo servido a Milei para hacer lo que quiera”, dice una voz parlamentaria clave del bloque peronista.

Con gobernadores que han actuado como aliados, como los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), los PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA) o los provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén), se negocia en un arco que va desde candidaturas conjuntas (Cornejo, Frigerio, Macri) a postulantes opositores con sello de La Libertad Avanza, pero neutralizados de alguna forma, sea por nombres con poca marquesina o por una indiferencia premeditada de los Milei (Pullaro, Figueroa).

No es una negociación sencilla, por empezar, porque dentro del Ejecutivo, el eje Karina-Menem, Santiago Caputo, Luis Caputo y Diego Santilli tienen posturas no siempre coincidentes. Entre ellos, hay acuerdistas, puristas y cuentapropistas.

Sobre todo, faltan garantías. Un gobernador aliado o semialiado que preste los diputados y senadores que le responden para aprobar la eliminación de las PASO no tiene seguridad de que la ultraderecha cumpla su parte de neutralizarse en los comicios provinciales, que comenzarán en cinco meses como temprano.

Ni hablar de la conformación de listas para el Congreso nacional que deberán ser anotadas recién en agosto próximo. Incluso en caso de que se rehabiliten engendros como las colectoras, nadie puede asegurar que no habrá un veto de arrebato a que una lista adhiera a la candidatura presidencial de Milei. Sobre todo, si los ultras llegan competitivos a mediados de 2027 y perciben que pueden ganar sin “las ratas”, como llamó el Presidente a sus abnegados aliados en sus primeros meses en la Rosada.

Dudas similares se ciernen sobre las movidas de los peronistas y aledaños de Salta, Catamarca y Tucumán, virtuales oficialistas, o los que tomaron alguna distancia en los últimos meses, como los de Córdoba y Misiones. Si dan el paso de ayudar a Milei a eliminar las PASO, deberían enfrentarse a que el peronismo realmente opositor les presente competidores y les complique la reelección o la sucesión.

Al menos, esa fue la amenaza filtrada de una reunión de los diez principales peronistas opositores llevada a cabo en el Hotel Emperador hace dos meses.

Hay voces del peronismo antimileísta que ya matizan la advertencia y empiezan a mirar con algún cariño la idea de un 2027 sin PASO. Es decir, con dos listas peronistas. Entre la resignación y la promoción, esas voces estiman que un peronismo dividido en la primera vuelta se uniría contra la ultraderecha en el ballottage. “Salvo que Milei llegue al 40% y saque diez puntos al segundo, y no necesite segunda vuelta”, dice un peronista que ve a Milei rumbo al 30% de intención de voto.

En el mundo Cristina, algunos lo traducen como “una elección de cuatro cuartos”: dos listas opositoras, una mileísta y una cuarta “de mileísmo con buenos modales” o de una derecha de otra índole.

La mera mención del peronismo dividido lleva al entorno de Kicillof a ratificar una presunción sostenida por muchos en ese campo: “Quieren perder”.

SL

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