A raíz de los intensos operativos de control y fiscalización vial desplegados durante el último fin de semana en distintos puntos estratégicos de la ciudad, el predio del Corralón Municipal alcanzó un nivel de saturación del 100 % de su capacidad operativa.

De acuerdo con el informe oficial elevado a la Secretaría de Protección Ciudadana, durante el período comprendido entre el 2 y el 5 de octubre de 2026 ingresaron al depósito un total de 67 vehículos retenidos preventivamente —desglosados en 58 motocicletas y 9 automóviles—, de los cuales solo fueron restituidos 8 rodados tras regularizar su situación ante el Juzgado de Faltas, permaneciendo alojadas 59 unidades que terminaron de colmar el predio comunal.

Este escenario de saturación física es el corolario de una marcada intensificación en las tareas de control urbano que la comuna viene ejecutando en resguardo de la seguridad pública.

Los registros comparativos del organismo revelan que durante el mes de septiembre ingresaron 230 rodados frente a los 132 contabilizados en agosto, lo que representó un incremento global del 74,24 % en el volumen de secuestros, con una suba crítica del 97,09 % en el caso específico de las motocicletas, parque rodante que concentra más del 88 % de las retenciones en la vía pública por circular sin casco protector, carecer de documentación habilitante o no poseer seguro obligatorio.

Frente a esta situación de colapso espacial, la Municipalidad de la Capital activó los mecanismos administrativos y legales previstos para descomprimir las instalaciones mediante procesos de descontaminación y desguace.

En ese marco, se encuentran en etapa final de tramitación judicial y administrativa cuatro expedientes de compactación que permitirán reducir a chatarra un lote de entre 300 y 500 motocicletas que llevan prolongados períodos en custodia sin haber sido reclamadas por sus propietarios.

Asimismo, las autoridades informaron que ya se encuentran inventariados y en condiciones de destrucción directa un total de 50 caños de escape antirreglamentarios, retirados de circulación en el marco de la normativa vigente para erradicar la contaminación sonora provocada por las explosiones y escapes libres en los barrios.

Desde el municipio capitalino ratificaron que los operativos de prevención y patrullaje continuarán desarrollándose con rigurosidad en las calles de la ciudad, al tiempo que reiteraron el llamado a los conductores para regularizar su documentación, respetar las velocidades máximas y utilizar los elementos de seguridad homologados, recordando que el ordenamiento del tránsito es parte esencial para salvar vidas y proteger a los vecinos capitalinos.