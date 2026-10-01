La producción de litio en la Puna tendrá un importante crecimiento con la puesta en marcha de nuevas plantas y ampliaciones.

El mes de octubre marcará un hito histórico para la provincia de Catamarca en materia minera litifera: 4 proyectos inaugurarán sus plantas de producción, lo que marcará un despegue para el sector en el territorio catamarqueño.

POSCO será la primera en inaugurar y el acto oficial está anunciado para el próximo 6 de octubre. La empresa coreana, ubicada en la zona de cooperación Catamarca-Salta, inaugurará la Planta de Carbonato de Litio N°2 en el Proyecto Sal de Oro con una proyección de producción de 25.000 toneladas anuales.

La empresa Rio Tinto tiene previsto dos inauguraciones para el 28 de octubre: una de ellas es la inauguración de la Planta de Carbonato de Litio en el proyecto Sal de Vida, donde se prevé una producción de 15.000 toneladas anuales; mientras que en el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, pondrá en marcha la expansión de Fénix 1B que llevará la producción a 38.000 toneladas anuales.

Por último, Galan Litio tiene previsto en el transcurso de octubre (fecha a definir) la inauguración de su planta de Carbonato de Litio en el proyecto Hombre Muerto Oeste, con una proyección de 5.000 toneladas anuales.

El gobernador Raúl Jalil celebró la puesta en marcha de las nuevas plantas afirmando que: “Vivimos un momento histórico para la minería del litio. Después de muchos años de trabajo conjunto entre las comunidades, empresas y el Estado provincial, ponemos en marcha proyectos que permitirán el despegue de la minería en Catamarca”.

A su vez, aseguró que “la puesta en marcha de la producción de estos proyectos permitirá el ingreso de más regalías, más exportaciones, más desarrollo de proveedores locales, más empleo local y para las comunidades, y más obras para el desarrollo de todo el Oeste catamarqueño”.

Impulso del RIGI

El inicio de producción de nuevos proyectos mineros en Catamarca tuvo un respaldo importante en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional, que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y estabilidad jurídica a inversiones mineras y de infraestructura de gran escala.

Cada una de las empresas invirtió, a través de este régimen, lo siguiente:

-Hombre Muerto Oeste, operado por la empresa australiana Galan Litio, con una inversión estimada de USD 217 millones.

-Fénix etapa 1B (expansión) operado por Minera del Altiplano-Río Tinto, con una inversión de USD 531 millones.

-Sal de Oro, operado por Posco Argentina, ubicado en la denominada zona de cooperación en el límite de Catamarca con Salta, con una inversión de 547 millones de dólares

-Sal de Vida, operada por Galaxy Lithium S.A. – Río Tinto adhirió al RIGI, con una inversión de USD 818 millones.

Pero no son las únicas empresas que apuestan e invierten en Catamarca mediante el RIGI. Abra Silver (Proyecto Diablillos) realizará una inversión estimada de USD 760 millones para la construcción de su campamento y planta de producción; Zijin-Liex (proyecto Tres Quebradas) invertirá USD 600 millones para la ampliación de su proyecto; mientras que Glencore, con el proyecto MARA Agua Rica, tiene prevista una inversión superior a los USD 400 millones.