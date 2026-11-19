Guillermo Andrada explicó que si bien la iniciativa con media sanción de Diputados para prorrogar la emergencia en discapacidad podía mejorarse, ante la necesidad de respuestas de este colectivo vulnerable decidieron acompañar el proyecto.

En la sesión de este jueves, el senador nacional Guillermo Andrada fundamentó el acompañamiento del bloque Convicción Federal a la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad (Ley 27.793) y consideró que esta iniciativa se sancionará por la desigual lucha emprendida por las personas con incapacidad, sus familias y organizaciones vinculadas.

“El mérito de que hoy estemos tratando esto no es de la clase política. Acá hay protagonistas y hacedores, que son los discapacitados, sus familias, organizaciones, que lucharon de manera desigual para lograr esta ley. El mérito es de todos ellos, nosotros solo estamos dando una respuesta institucional”, destacó.

El legislador recordó que durante el tratamiento de la propuesta, remitida con media sanción por la Cámara de Diputados de la Nación, en comisiones, Convicción Federal señaló que el proyecto era y es mejorable, pero que por responsabilidad legislativa decidieron acompañarla entendiendo que este colectivo vulnerable necesita soluciones cuanto antes.

En ese sentido, indicó respecto del artículo 9 que si bien continúa la compatibilidad de contar con la pensión por discapacidad y con un trabajo, aquella no debería discontinuarse cuando la remuneración laboral supera los dos salarios mínimo, vital y móvil. “Vamos a aceptarlo en pos de que el proyecto se sancione rápidamente. Pero se aclara que si la persona pierde el empleo, automáticamente recupera la pensión”, ejemplificó.

Andrada rememoró también el mal manejo que se hizo de las auditorías y controles: “es cierto que el Estado tiene que evaluar si los recursos se emplean en forma correcta. Pero quien tiene una pensión debe tener la garantía de que no perderá su derecho por un error administrativo. Por ello es importante la verificación, la notificación y también la posibilidad de rehabilitación provisoria”.

Además, el senador catamarqueño subrayó la importancia de la transparencia y acceso a la información pública, para que toda persona que quiera estar al tanto de las prestaciones pueda informarse, como ser respecto al financiamiento y partidas presupuestarias, “porque ello implica que estas políticas se sostengan en el tiempo. Hay programas que el Ministerio de Economía tiene que cumplir. Y, a su vez, puede haber necesidad de compensaciones del Tesoro o readecuaciones que tiene que hacer el Jefe de Gabinete”.

En el aspecto federal, Guillermo Andrada pidió que se profundice la articulación Nación-Provincias a través del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), “porque no es lo mismo para una persona con discapacidad vivir en un distrito muy extenso, como Catamarca, a un lugar donde hay distintos centros de salud a los cuales puede acudir sin trasladarse grandes distancias”.

Finalmente, el legislador del bloque Convicción Federal se refirió a la estadounidense Judith Heumann, considerada la madrina del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, quien consideraba que la tragedia no es la incapacidad, sino “que la sociedad no dé las soluciones para aquellos que tienen discapacidad. Y que el cambio nunca ocurre al ritmo que estas personas necesitan. Por lo cual los legisladores tenemos que ayudar a que ese ritmo sea más acelerado”.

“Entendemos que este proyecto es perfectible, pero necesitamos que salga cuanto antes, en reconocimiento a aquellas personas que lucharon de manera desigual para que esta iniciativa sea tratada”, concluyó.

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