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El Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), ubicado en la ex Manzana del Turismo, reúne a productores y emprendedores, ofreciendo sus productos a precios accesibles.

Productores de una amplia variedad de rubros, que van desde alimentos a artesanías, se dan cita cada sábado, en un espacio que en los últimos años fue acondicionándose para recibir a una importante cantidad de consumidores en condiciones de seguridad y comodidad.

CRTV recorrió el lugar y dialogó con los comerciantes que hicieron, en líneas generales, un balance positivo de ventas pese al contexto económico nacional.

En este informe te mostramos qué podes encontrar en el PCPC para que puedas organizar tus compras semanales a buenos precios y contribuir al trabajo de las manos catamarqueñas: https://youtu.be/a1az3e_T6ko

catamarca digital
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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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