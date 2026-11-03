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El Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), ubicado en la ex Manzana del Turismo, reúne a productores y emprendedores, ofreciendo sus productos a precios accesibles.

Productores de una amplia variedad de rubros, que van desde alimentos a artesanías, se dan cita cada sábado, en un espacio que en los últimos años fue acondicionándose para recibir a una importante cantidad de consumidores en condiciones de seguridad y comodidad.

CRTV recorrió el lugar y dialogó con los comerciantes que hicieron, en líneas generales, un balance positivo de ventas pese al contexto económico nacional.

En este informe te mostramos qué podes encontrar en el PCPC para que puedas organizar tus compras semanales a buenos precios y contribuir al trabajo de las manos catamarqueñas: https://youtu.be/a1az3e_T6ko