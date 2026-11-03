El gobierno de Raúl Jalil otorgó a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) cuatro concesiones de descubrimientos mineros que abarcan 10.148,70 hectáreas. Las áreas están ubicadas en los departamentos Tinogasta y Belén y contienen derechos sobre minerales de cobre, litio y potasio. Las resoluciones fueron difundidas en el Boletín Oficial del 3 de noviembre.

Las concesiones fueron dispuestas por la Autoridad Minera provincial, encabezada por la ministra Olga Teresita Regalado, mediante resoluciones firmadas el 19 y el 25 de junio de 2026. Los derechos quedaron inscriptos en el Registro de Minas durante julio y sus edictos fueron publicados entre octubre y noviembre.

La superficie más extensa corresponde a San Antonio I, con 3.427,43 hectáreas destinadas al descubrimiento de cobre en la zona de Belén-Tinogasta. Le sigue Laguna Colorada IV, con 2.500 hectáreas de litio y potasio en Tinogasta. Ambos expedientes identifican como beneficiaria a CAMYEN S.E., la empresa minera del Estado catamarqueño.

Las otras dos concesiones también se encuentran en Tinogasta. Cortaderas Oeste III comprende 2.262,97 hectáreas de cobre, mientras que Cobre CAMYEN V ocupa 1.958,30 hectáreas del mismo mineral. Entre los cuatro expedientes, la empresa estatal incorporó derechos mineros sobre una extensión superior a los 100 kilómetros cuadrados.

Las tierras mineras que administra el Estado

CAMYEN tiene entre sus actividades la administración de propiedades mineras provinciales y la búsqueda de inversores interesados en desarrollar proyectos. En abril de 2026, la empresa habilitó una plataforma digital para ofrecer información sobre sus áreas y facilitar acuerdos con compañías nacionales y extranjeras, mediante contrataciones directas, iniciativas privadas y licitaciones.

La acumulación de nuevas concesiones adquiere importancia por el destino que puedan tener estos derechos. CAMYEN ya ha participado en acuerdos para que empresas privadas desarrollen actividades de exploración en propiedades de su cartera. Entre sus antecedentes figura el proyecto Cortaderas, en Fiambalá, donde la compañía india KABIL anunció trabajos exploratorios sobre áreas vinculadas a la minera estatal.

Los cuatro edictos publicados identifican los minerales, las superficies, las coordenadas y los números de inscripción. También convocan a quienes consideren tener derechos sobre las concesiones a presentarse dentro de los 60 días posteriores a la última publicación. No contienen información sobre inversiones comprometidas, empresas asociadas ni eventuales acuerdos comerciales para estas propiedades.

Con las nuevas inscripciones, CAMYEN dispone de otras 10.148,70 hectáreas de derechos mineros registrados a su nombre. El próximo dato que deberá conocerse es qué proyectos pretende desarrollar el gobierno de Raúl Jalil en esas áreas, qué compañías podrían participar y bajo qué condiciones económicas se negociará su explotación.

Fuente: El Aconquija