El riesgo país argentino volvió a subir este martes y alcanzó los 821 puntos básicos, su nivel más alto de los últimos 12 meses. En paralelo, el dólar oficial avanzó otros $5 y cerró a $1.570 en el Banco Nación, estableciendo un nuevo récord nominal.

El indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento de 16 unidades en la jornada. De esta manera, acumula una suba del 43,8% en lo que va del año y prácticamente duplicó su valor respecto de principios de julio, cuando se ubicaba cerca de los 400 puntos.

La escalada estuvo acompañada por una caída de los bonos argentinos que cotizan en el exterior. Los títulos Globales registraban bajas de hasta el 0,3% en las primeras operaciones en Nueva York.

También se observó una tendencia negativa en las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street. Loma Negra encabezó las pérdidas con un retroceso del 3,6%, seguida por Globant (-3,4%) y Supervielle (-2%).

En el mercado local, el índice S&P Merval cayó un 0,8% en pesos y un 1,1% medido en dólares al contado con liquidación.

El dólar volvió a marcar un récord

En el mercado cambiario, el dólar minorista subió $5 y finalizó la jornada a $1.570 en el Banco Nación, alcanzando una nueva marca nominal.

El movimiento se produjo luego de una rueda previa de presión cambiaria. En ese contexto, el Banco Central evitó realizar compras de divisas para no incrementar la demanda y acumuló cuatro jornadas sin intervención compradora dentro de las últimas seis ruedas.

Por su parte, los dólares financieros también registraron avances. El dólar MEP operaba a $1.571,13, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1.657,50, con subas de hasta medio punto porcentual.

La evolución de las variables financieras se dio en una jornada atravesada por las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, otro de los factores seguidos de cerca por los mercados internacionales.