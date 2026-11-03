El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación financiera e impositiva de las pequeñas y medianas empresas. Entre los principales anuncios se encuentran la suspensión de embargos por parte de ARCA hasta mayo de 2027 y la ampliación de las facilidades de pago para regularizar deudas.

Las medidas fueron presentadas durante la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde el funcionario detalló una serie de iniciativas para mejorar la liquidez y el financiamiento del sector productivo.

Uno de los puntos centrales será la suspensión de los embargos de ARCA sobre las PyMEs hasta mayo del próximo año. Según explicó Caputo, la intención es brindarles un margen adicional para ordenar sus cuentas.

Además, el Gobierno extenderá el plan de financiación de deudas en hasta 18 cuotas. La modificación permitirá incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, cuando anteriormente el límite era el 30 de junio.

Otra de las medidas establece que las pequeñas y medianas empresas podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras.

En materia de financiamiento, el Banco Nación pondrá en marcha una línea de créditos destinada a la industria automotriz, con una tasa fija cercana al 20% y plazos de devolución de entre tres y cinco años.

Propuesta para eliminar el impuesto a los sellos

Durante su exposición, Caputo también adelantó que el Gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos en aquellas jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Como compensación, la Nación ofrecería a esos distritos el desembolso del 50% de la recaudación que actualmente obtienen por ese tributo.

Por otra parte, el ministro descartó una modificación de la política cambiaria como herramienta para recuperar competitividad. Sostuvo que la estrategia oficial apunta a reducir los costos de producción mediante la baja de tasas de interés, la estabilidad económica y el impulso a las inversiones en infraestructura.

En ese sentido, cuestionó las propuestas de recurrir a una devaluación y afirmó que el Gobierno buscará reducir el denominado costo argentino sin alterar el esquema cambiario.

Finalmente, Caputo señaló que el plan económico contempla consolidar la estabilidad macroeconómica, mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas y avanzar en la extensión de los beneficios del RIGI a otros sectores de la economía, siempre que las condiciones fiscales lo permitan.

[embedded content]