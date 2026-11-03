El gobierno de Raúl Jalil aprobó un subsidio eléctrico de $1.322.577.722,88 para Aguas de Catamarca SAPEM, correspondiente a la facturación de septiembre de 2026. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 352 del Ministerio de Desarrollo Productivo, fechada el 20 de octubre y publicada en el Boletín Oficial del 3 de noviembre.

La resolución autoriza el reconocimiento de más de $1.322 millones en concepto de subsidio tarifario para los suministros eléctricos de la empresa. Se trata de una suma destinada a cubrir parte del costo de la energía que utiliza Aguas de Catamarca para prestar el servicio de agua potable.

Buena parte del funcionamiento de la empresa depende de instalaciones que requieren electricidad para captar, bombear y distribuir agua. El documento oficial, sin embargo, no precisa cuántos suministros están comprendidos en la liquidación ni cuánto consume cada uno. Tampoco detalla qué porcentaje de las facturas queda cubierto por el subsidio.

Más de $1.300 millones para pagar la electricidad

La Resolución 352 dispone notificar a Energía de Catamarca SAPEM, la distribuidora eléctrica provincial. También establece que deberán tomar conocimiento el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la Secretaría de Gestión Administrativa. El importe aprobado corresponde exclusivamente a la facturación de septiembre.

El monto llama la atención por su magnitud. Más de $1.322 millones para subsidiar la electricidad de una sola empresa estatal durante un mes representan una partida considerable. El documento tampoco informa cuánto recibió Aguas de Catamarca por el mismo concepto durante los meses anteriores.

En agosto, el gobierno provincial había anunciado una asistencia extraordinaria de $6.000 millones para aliviar el costo de las tarifas eléctricas durante dos meses. Aquella medida contemplaba aportes de $3.000 millones mensuales a la distribuidora provincial. Ahora aparece una nueva cifra, correspondiente específicamente a los suministros de Aguas de Catamarca.

La información publicada permite conocer el subsidio aprobado, pero deja sin precisar cuánto paga efectivamente la empresa por la electricidad y cuánto absorbe el Estado. También falta conocer el costo energético acumulado desde enero y si existen otros mecanismos de asistencia financiera destinados al funcionamiento del servicio.

Por septiembre, el gobierno de Raúl Jalil aprobó exactamente $1.322.577.722,88 para subsidiar la electricidad de Aguas de Catamarca. Queda pendiente conocer el gasto anual y la distribución de ese dinero entre las instalaciones de la empresa. Son cifras necesarias para saber cuánto cuesta mantener el servicio de agua potable y qué parte de ese costo afronta el presupuesto provincial.

Fuente: El Aconquija