El diputado provincial visitó distintas localidades de la Puna catamarqueña, donde mantuvo encuentros con vecinos, productores y cooperativistas. Durante cuatro días, desarrolló una intensa agenda territorial para conocer de primera mano las realidades y necesidades de las comunidades del departamento.

El diputado provincial Exequiel Moreno llevó adelante una extensa recorrida por el departamento Antofagasta de la Sierra, donde visitó distintas comunidades, dialogó con sus habitantes y tomó contacto directo con las actividades productivas que sostienen la economía de la región. La visita forma parte de una agenda política que busca fortalecer la presencia territorial y mantener un vínculo permanente con los catamarqueños que viven en el interior de la provincia.

Durante cuatro jornadas, el legislador recorrió la Villa de Antofagasta, El Peñón, Los Nacimientos, Antofalla y la Quebrada de la Cueva, localidades donde mantuvo encuentros con familias, trabajadores y referentes de las comunidades. En cada lugar, Moreno se interiorizó sobre las condiciones de vida, las actividades económicas y las principales inquietudes de los pobladores, en una región donde las particularidades geográficas plantean desafíos cotidianos.

Uno de los ejes centrales de la recorrida estuvo vinculado con la producción local. En Los Nacimientos, Moreno visitó a integrantes de la cooperativa La Vicuñita, una organización dedicada al aprovechamiento de la fibra de vicuña y al trabajo con la producción ovina. Allí conoció las tareas que desarrollan sus integrantes y dialogó sobre la importancia de fortalecer estas actividades, que representan una fuente de trabajo y una expresión de la identidad productiva de la Puna.

La agenda también incluyó visitas a establecimientos educativos y encuentros con familias de las distintas localidades, donde el diputado compartió jornadas de intercambio y acompañamiento comunitario. Estas actividades permitieron profundizar el contacto con instituciones y vecinos, poniendo especial atención en las necesidades de las comunidades más alejadas de los principales centros urbanos.

La presencia en Antofagasta de la Sierra se inscribe en una línea de trabajo político que combina la actividad legislativa con el contacto directo con la ciudadanía. Su recorrida por pequeñas poblaciones y parajes del departamento refleja una apuesta por una representación que trascienda el ámbito parlamentario y mantenga presencia en los territorios.