La expansión acelerada de los frentes de extracción minerales en la provincia volvió a generar una profunda preocupación en las comunidades rurales y los sectores agroproductivos del interior. Ante la degradación de la capa vegetal y la alteración de la estructura del terreno en las zonas operativas, sobre la Minería en Catamarca: alertan por los daños severos e irreversibles que sufren las tierras.

Las observaciones provienen de productores agrícolas, comuneros y organizaciones ambientalistas de los departamentos Andalgalá, Belén, Santa María y Antofagasta de la Sierra. Los manifestantes explicaron que los movimientos masivos de tierra, la remoción de sustratos y el acopio de estériles mineros provocan la pérdida de la fertilidad natural de los campos, explicando las razones por las cuales sobre la Minería en Catamarca: alertan por procesos acelerados de erosión y desertificación.

A la destrucción de la cobertura vegetal se suma el riesgo constante de infiltración de drenajes ácidos y sustancias químicas que alteran la composición química de las superficies agrícolas colindantes. Representantes de los valles productivos remarcaron que el asentamiento de diques de colas atenta contra la ganadería de subsistencia y los cultivos tradicionales, ratificando las razones por las que sobre la Minería en Catamarca: alertan por la falta de planes obligatorios de recomposición edafológica a cargo de las empresas.

Frente al deterioro del suelo en los departamentos del oeste, diversas agrupaciones solicitaron la suspensión de nuevos permisos de cateo y la realización de mapas de vulnerabilidad ambiental.

Cuestionamientos a la Secretaría de Minería y al Gobierno en Catamarca

Las principales demandas de los colectivos territoriales se dirigen contra la inercia del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la Secretaría de Minería. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil priorice los beneficios de las firmas transnacionales por encima del resguardo de los recursos productivos en Catamarca.

De igual forma, voceros comunitarios reprocharon que los organismos de control estatal carezcan de profesionales edafólogos para fiscalizar la remediación real de los sitios degradados tras los trabajos de exploración y explotación. Criticaron que las autoridades provinciales no exijan seguros ambientales caucionados que garanticen la restauración de los terrenos productivos en Catamarca.

Las asambleas mantendrán sus presentaciones ante los juzgados ambientales para frenar la destrucción de la tierra fértil en las cuencas locales. Ante el avance de la degradación ambiental, la población exige la protección inmediata de sus suelos en Catamarca.

Fuente: El Aconquija