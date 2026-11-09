La vicepresidenta Victoria Villarruel saludó al papa León XIV al finalizar el discurso que el pontífice brindó este domingo en el Palacio Libertad, durante su primera actividad oficial en la Argentina.

El encuentro se produjo cuando el Papa descendió del escenario para retirarse del auditorio. En ese momento, se acercó, le estrechó la mano e intercambió unas breves palabras con él. La escena quedó registrada en un video que posteriormente fue compartido en las redes sociales.

La titular del Senado había seguido el discurso desde la primera fila, junto al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. Según informó Infobae, fue la única funcionaria que logró saludar personalmente al pontífice al finalizar el acto.

Luego del encuentro, Villarruel destacó el contenido de la intervención de León XIV y sostuvo que fue “acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”. Además, consideró que es “un momento en el que hace falta la unidad nacional” y remarcó la necesidad de que los dirigentes políticos mantengan canales de diálogo.

También valoró las palabras del Papa sobre la responsabilidad de proteger la vida desde sus primeros instantes y afirmó que la Iglesia debía pronunciarse sobre ese tema.

Más tarde, expresó su bienvenida al pontífice a través de una publicación en Instagram, donde escribió: “Bienvenido Su Santidad León XIV a la República Argentina. Que sus palabras se hagan carne y realidad para todos los argentinos”.

Por su parte, durante su discurso, León XIV había advertido sobre los efectos de la corrupción en las instituciones y pidió fortalecer el diálogo entre quienes piensan diferente. También sostuvo que la democracia se construye a través de la escucha, el respeto y la búsqueda de acuerdos.