La Policía Federal allanó este lunes el departamento de Tomás Natenzon, el joven de 25 años detenido por infiltrarse en el operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV en Buenos Aires.

El procedimiento se realizó por orden de la jueza federal María Romilda Servini en una vivienda ubicada sobre la avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo. Allí, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 65 balas, una placa policial aparentemente falsa y una copia de la credencial vaticana trucha que llevaba el detenido.

Natenzon había sido arrestado el domingo a las 10:30 por la Policía de la Ciudad, cuando circulaba en una moto Kawasaki con una patente diplomática apócrifa. Además, llevaba una credencial que lo identificaba falsamente como enlace papal y cuatro equipos de comunicación.

Durante el allanamiento también se secuestraron 43 equipos de trunking, siete computadoras, entre ellas dos Panasonic Toughbook, y un dispositivo de análisis de radiofrecuencia. Los investigadores encontraron además otra patente diplomática aparentemente falsa y un parche policial correspondiente al rango de oficial ayudante.

La causa quedó a cargo de la jueza María Romilda Servini y del fiscal Carlos Rívolo, bajo las acusaciones de falsificación de documento público e intimidación pública.

El detenido permanece alojado en una dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, a la espera de ser indagado en los tribunales de Comodoro Py. Según fuentes del caso citadas por Infobae, su declaración no se realizaría durante la jornada de este lunes.