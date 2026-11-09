Fiscales y policías allanaron este domingo la mansión de verano del ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, ubicada en la localidad de San Bernardino, y encontraron una bóveda blindada oculta detrás de una pared falsa. Sin embargo, las autoridades no lograron abrirla y todavía desconocen qué hay en su interior.

El procedimiento comenzó poco antes de las 19 en la residencia situada en el barrio Ciervo Cuá, a unos 50 kilómetros de Asunción. El operativo estuvo encabezado por los fiscales Cristian Benítez, Silvia González y Elena Fiore.

Según las imágenes difundidas por medios paraguayos, el acceso a la bóveda se encuentra al final de un pasillo que parte de una de las habitaciones. La puerta cuenta con un sistema de seguridad de nivel 7 que requiere distintos mecanismos de identificación: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, una clave numérica y llaves especiales.

Aunque algunos medios locales señalaron que la tecnología sería de origen israelí, esa información todavía no fue confirmada.

Al finalizar el allanamiento, los investigadores no habían conseguido ingresar al recinto. Tampoco informaron cómo continuarán las tareas para abrirlo ni qué medidas tomarán para acceder al lugar.

La vivienda también forma parte de la investigación judicial contra Peña por presuntas irregularidades vinculadas a préstamos otorgados por Ueno Bank. Según el acta de imputación, el exmandatario recibió dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.

La mansión tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes y cuenta con un terreno de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.

Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía calcula un perjuicio de aproximadamente 809 millones de dólares, mientras que el exmandatario niega los cargos.

Las autoridades continuarán con las diligencias para intentar acceder a la bóveda y avanzar con la investigación.