La conmoción social desatada por las denuncias de hostigamiento sistemático en el ámbito escolar sumó un nuevo capítulo de alto impacto público. A través de un pronunciamiento comunitario dirigido a toda la sociedad provincial, una carta abierta por bullying exige respuestas institucionales a los organismos educativos del Estado en Catamarca.

El escrito fue difundido por los progenitores de la alumna agredida en el Colegio Privado Pía Didoménico bajo el título “Que el dolor encuentre un propósito”. En el documento, la familia demandó la urgente intervención de las autoridades competentes para reconocer las señales de sufrimiento en la infancia, explicando los motivos por los que la carta abierta por bullying exige un compromiso firme de las escuelas y los tribunales.

Asimismo, la familia instó a los magistrados judiciales a actuar con celeridad e independencia, solicitando que ningún interés ni influencia interfiera en la determinación de responsabilidades penales e institucionales. Los padres remarcaron que el resguardo de la convivencia social debe demostrarse con hechos concretos, ratificando las razones por las cuales la carta abierta por bullying exige una protección efectiva hacia las víctimas en el sistema escolar.

Frente a la repercusión del mensaje, diversos colectivos de padres y docentes reclamaron el fortalecimiento de los gabinetes interdisciplinarios en todos los establecimientos provinciales.

Cuestionamientos al Ministerio de Educación y al Gobierno en Catamarca

Las principales demandas de las familias se dirigen contra la inercia del Ministerio de Educación y de los organismos de protección de la niñez. Reclaman que la administración del gobernador Raúl Jalil no limite sus acciones a declaraciones protocolares y aplique sanciones severas a las instituciones que omiten actuar a tiempo en Catamarca.

De igual forma, representantes de la comunidad educativa reprocharon que las autoridades provinciales permitan dilaciones en las investigaciones administrativas correspondientes a los casos de violencia escolar. Criticaron la falta de protocolos de intervención inmediata para evitar que los alumnos agredidos deban abandonar sus aulas en Catamarca.

Las organizaciones de padres continuarán impulsando acciones comunitarias para acompañar a las víctimas de hostigamiento. Ante la gravedad de los episodios denunciados en las aulas, la sociedad exige respuestas de fondo en Catamarca.

Fuente: El Aconquija