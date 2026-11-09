El papa León XIV visitó este lunes por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, como parte de la segunda jornada de su agenda en la Argentina.

El pontífice llegó minutos antes de las 9 a bordo del papamóvil, saludó a los fieles que se acercaron al lugar y compartió un encuentro con las personas con discapacidad que viven en el centro residencial. Durante la visita, también escuchó algunos de sus testimonios y les entregó rosarios.

Al tomar la palabra, León XIV agradeció el recibimiento y expresó su alegría por estar en la institución: “Gracias por recibirme con tanto entusiasmo y alegría. Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no sólo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”.

Además, definió al Cottolengo Don Orione como “una comunidad fraterna de puertas abiertas en la que todo nos habla del amor de Dios”.

Durante su mensaje, el Papa destacó la importancia de la inclusión y sostuvo que “el progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Por último, manifestó su deseo de que la Argentina “sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”.