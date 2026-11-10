El programa municipal de regularización dominial que impulsa la gestión del intendente Gustavo Saadi continúa recorriendo de manera sostenida los diferentes sectores de la Capital.

En esta oportunidad, el jefe comunal encabezó el acto de adjudicación de títulos de propiedad definitivos y gratuitos en beneficio de familias pertenecientes al barrio Papa Francisco, garantizando la plena seguridad jurídica habitacional y el derecho a la propiedad para los vecinos de la zona norte de la Capital.

Durante el encuentro, el fiscal municipal, Dr. Juan Carlos Véliz, puso en valor el alcance sostenido del programa y detalló los avances del plan de saneamiento de títulos: «Con este nuevo acto superamos ya las 80 escrituras entregadas en lo que va del año y alcanzamos más de 220 adjudicaciones desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Fiscalía Municipal. Detrás de cada carpeta hay un expediente técnico que se completó exitosamente para que las familias catamarqueñas tengan la certeza de ser dueñas legítimas de sus hogares sin tener que afrontar costos notariales».

Asimismo, el funcionario adelantó que el cronograma de adjudicaciones mantendrá su continuidad durante las próximas semanas a medida que concluyan los trámites administrativos en diversos puntos de la Capital.

En ese sentido, puntualizó que se encuentran en etapa final las carpetas dominiales correspondientes a los barrios Altos de Choya, Portal del Norte II y III, Parque Sur y el loteo de policías retirados, informando además que se registran importantes avances en las mensuras y saneamiento legal de un sector del barrio Mi Jardín, cuyos vecinos recibirán sus títulos en los próximos meses.

Acompañaron al intendente en la ceremonia el fiscal municipal, Juan Carlos Véliz; el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, y equipos técnicos del área de regularización dominial, quienes trabajan en forma coordinada para hacer realidad el compromiso de Gustavo Saadi para con los vecinos, de continuar afianzando el ordenamiento urbano y la consolidación del patrimonio familiar en cada rincón de la ciudad.