El otorgamiento continuo de edictos de canteras, solicitudes de cateo y mensuras mineras en el territorio provincial volvió a encender el conflicto institucional con las comunidades originarias. Ante la falta de mecanismos institucionales de participación ciudadana en los departamentos productores, sobre la Minería en Catamarca: denuncian el avance de otorgamientos concesionales sin aplicar la consulta previa, libre e informada.

Las objeciones son sostenidas por comuneros y autoridades ancestrales de la Puna y el oeste provincial, fundamentando que las resoluciones oficiales del Ministerio de Minería avanzan sobre territorios comunitarios sin respetar el Convenio 169 de la OIT. Los referentes locales explicaron que los edictos aprobados para la extracción de litio, áridos y metales pesados comprometen su hábitat, argumentando por qué sobre la Minería en Catamarca: denuncian el avance corporativo sin respetar sus derechos sobre la tierra.

A la falta de procesos consultivos previos se suma el hermetismo con el que se tramitan los expedientes judiciales y administrativos en la Capital. Representantes de los pueblos vallistos señalaron que se enteran de las delimitaciones geográficas y las mensuras una vez publicados los avisos oficiales en el Boletín, ratificando los motivos por los cuales sobre la Minería en Catamarca: denuncian el avance discrecional de licencias sin contemplar la perspectiva cultural y territorial de los pobladores. Frente a la omisión de las garantías constitucionales de participación, diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos alistan presentaciones ante fueros internacionales.

Reclamos a la Autoridad Minera y al Gobierno en Catamarca

Las observaciones más severas de los pobladores se dirigen contra la inercia del Ministerio de Minería y la Dirección Provincial de Escribanía de Minas. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil firme resoluciones de adjudicación de áreas mineras sin constituir previamente las mesas de diálogo e información comunitaria que exige la normativa en Catamarca.

De igual forma, voceros territoriales reprocharon que el Poder Ejecutivo valide estudios de impacto ambiental elaborados unilateralmente por las empresas peticionantes. Criticaron que las dependencias provinciales omitan garantizar audiencias públicas transparentes e itinerantes en las localidades del interior de Catamarca.

Las asambleas comunitarias continuarán coordinando acciones legales para exigir la nulidad de las concesiones otorgadas sin consenso de las comunidades afectadas. Ante la avasallación de sus derechos territoriales, la población originaria exige la suspensión de las autorizaciones administrativas en Catamarca.

Fuente: El Aconquija